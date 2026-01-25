Fallece una mujer en accidente de tránsito en Guánica

Una mujer falleció en un accidente de tránsito en la tarde de este sábado en la carretera PR-3116, en el barrio Ensenada, de Guánica, informó la Policía.

Surge de la investigación que un hombre de 27 años, conductor del vehículo Toyota Corolla vino, transitaba en dirección hacia el oeste y al llegar al kilómetro 2.7 invadió el carril izquierdo, chocando al vehículo Mitsubishi, modelo Lancer DE, color blanco del año 2010.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la colisión “provocó que la conductora identificada como Jarelys Morales Sánchez de 25 años y residente de Guánica, perdiera el control y dominio del volante, impactando la valla de seguridad”.

“Como resultado del impacto, Morales Sánchez sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar”, agregó el informe policiaco.

El hombre fue transportado a una institución hospitalaria del área y su condición fue descrita como estable. Además, le tomaron una muestra de sangre para verificar si tenía alcohol en el organismo. El resultado no estuvo disponible de inmediato.

El caso quedó a cargo del agente Jorge Ocasio, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, y la fiscal Natalia Zambrana, quien ordenó el traslado del cuerpo para fines de autopsia y la ocupación de los vehículos para análisis pericial.