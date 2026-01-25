Encuentran cuerpo baleado en el estacionamiento de un restaurante en Santurce

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado, en Santurce.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:15 p.m., en el estacionamiento un restaurante ubicado en la avenida Roberto H. Todd.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre detonaciones.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre al lado de un auto KIA Sorento azul.

El occiso fue identificado como Yeltzin Vélez Figueroa, de 29 años y residente de San Juan.