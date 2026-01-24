Asaltan a turistas mientras caminaban hacia una cascada en Canóvanas

Unos turistas fueron asaltados en la tarde del viernes mientras caminaban rumbo a una cascada en la carretera PR-185, kilómetro 7.5, en el sector Las Vegas, en Canóvanas.

De acuerdo con el informe de la Policía, el querellante, procedente de Rhode Island, indicó que al momento de los hechos se encontraba con su amiga, de 25 años y residente de Massachusetts.

Ambos caminaban por un sendero hacia una cascada en el interior de un terreno cuando se les acercaron dos individuos armados, quienes los despojaron de sus pertenencias.

El perjudicado informó que los asaltantes se apropiaron de teléfonos celulares iPhone, billeteras con tarjetas de crédito e identificaciones, una llave inteligente de un vehículo Hyundai Venue alquilado, así como $50 en efectivo.

La Uniformada informó que los sospechosos vestían abrigos con capuchas de color oscuro y pantalones largos.

Según la Policía, ambos fueron descritos como jóvenes de tez trigueña, uno de complexión delgada y el otro de complexión gruesa.