NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltan a turistas mientras caminaban hacia una cascada en Canóvanas

Dos individuos armados se les acercaron y los despojaron de sus pertenencias

24 de enero de 2026 - 10:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el caso.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Unos turistas fueron asaltados en la tarde del viernes mientras caminaban rumbo a una cascada en la carretera PR-185, kilómetro 7.5, en el sector Las Vegas, en Canóvanas.

De acuerdo con el informe de la Policía, el querellante, procedente de Rhode Island, indicó que al momento de los hechos se encontraba con su amiga, de 25 años y residente de Massachusetts.

Ambos caminaban por un sendero hacia una cascada en el interior de un terreno cuando se les acercaron dos individuos armados, quienes los despojaron de sus pertenencias.

El perjudicado informó que los asaltantes se apropiaron de teléfonos celulares iPhone, billeteras con tarjetas de crédito e identificaciones, una llave inteligente de un vehículo Hyundai Venue alquilado, así como $50 en efectivo.

La Uniformada informó que los sospechosos vestían abrigos con capuchas de color oscuro y pantalones largos.

Según la Policía, ambos fueron descritos como jóvenes de tez trigueña, uno de complexión delgada y el otro de complexión gruesa.

Personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el caso.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCanóvanasRobos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
