Investigan la muerte de hombre hallado en residencia en Las Piedras
23 de enero de 2026 - 11:17 AM
Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 32 años hallado en una residencia ubicada en el sector Parcelas Viejas, del barrio Río, en Las Piedras.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un presunto caso médico en el mencionado lugar.
Al llegar, los agentes localizaron, en la vivienda, el cuerpo de Héctor E. González Vega, residente en el lugar.
La Policía indicó que González Vega no presentaba signos visibles de violencia en su cuerpo.
El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinará la causa de muerte.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao se hizo cargo de la investigación.
