NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Drogas, parafernalia y un arresto: Policía interviene en residenciales en Carolina

Las autoridades ejecutaron, junto con personal del Departamento de Vivienda Pública, un operativo en unidades vacantes

23 de enero de 2026 - 10:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades ocuparon sustancias controladas. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía, en conjunto con personal del Departamento de Vivienda Pública, ejecutaron este viernes un operativo en dos residenciales públicos de Carolina, que culminó con el arresto de al menos una persona.

El director de Inteligencia y Arrestos, el inspector, José “Joey” Fontánez, indicó a El Nuevo Día que la intervención inició en horas de la madrugada y que se extendió durante la mañana.

Fontánez informó que el operativo impactó a dos residenciales públicos, incluyendo el residencial El Coral, donde las autoridades intervinieron con dos unidades de vivienda vacantes que presuntamente estaban siendo utilizadas para actividades relacionadas con sustancias controladas.

“Una de las unidades estaba siendo utilizada para guardar cocaína heroína, marihuana y parafernalia para envasar la sustancia. La otra unidad era como un ‘hospitalillo’, es decir, el espacio que utilizan los usuarios para inyectarse la droga", explicó.

Mientras, en el residencial Los Mirtos, las autoridades arrestaron a un hombre de 35 años, quien presuntamente usurpaba una de las unidades de vivienda intervenidas.

El inspector indicó que el caso será consultado con la Fiscalía, en coordinación con personal de Vivienda Pública, para la posible radicación de cargos por usurpación.

Tags
Breaking NewsCarolinaDrogasArrestosArrestos por drogasPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
