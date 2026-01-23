Drogas, parafernalia y un arresto: Policía interviene en residenciales en Carolina

Agentes de la Policía, en conjunto con personal del Departamento de Vivienda Pública, ejecutaron este viernes un operativo en dos residenciales públicos de Carolina, que culminó con el arresto de al menos una persona.

El director de Inteligencia y Arrestos, el inspector, José “Joey” Fontánez, indicó a El Nuevo Día que la intervención inició en horas de la madrugada y que se extendió durante la mañana.

Fontánez informó que el operativo impactó a dos residenciales públicos, incluyendo el residencial El Coral, donde las autoridades intervinieron con dos unidades de vivienda vacantes que presuntamente estaban siendo utilizadas para actividades relacionadas con sustancias controladas.

“Una de las unidades estaba siendo utilizada para guardar cocaína heroína, marihuana y parafernalia para envasar la sustancia. La otra unidad era como un ‘hospitalillo’, es decir, el espacio que utilizan los usuarios para inyectarse la droga", explicó.

Mientras, en el residencial Los Mirtos, las autoridades arrestaron a un hombre de 35 años, quien presuntamente usurpaba una de las unidades de vivienda intervenidas.