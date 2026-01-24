Asesinan a hombre a balazos en Hato Rey

Un hombre fue asesinado en la mañana de este sábado en la calle Flandes, en el área del Embalse San José, en Hato Rey.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una muerte violenta.

Cuando los agentes del precinto policiaco llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala y casquillos de bala a su alrededor.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.