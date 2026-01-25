Hallan el cuerpo de un hombre baleado en un barranco Gurabo

El cuerpo de un hombre baleado fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este domingo, en Gurabo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:40 a.m., en el kilómetro 9.6 de la PR-941, en el barrio Jaguas.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre una “situación sospechosa”.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, cuando llegaron a la escena, los agentes encontraron “al fondo de un precipicio, el cuerpo de un hombre sin signos vitales, quien al momento no ha sido identificado”.

“Este fue descrito como de entre 30 a 35 años, tez trigueña, delgado, de aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de estatura, y vestía camisa negra, mahón azul, gorra roja y tenis marca ‘Jordan’ en colores negro, rojo y azul. El cuerpo presentaba signos de violencia”, agregó el informe policiaco.