Comunidad de escuela en San Juan se opone a la reubicación de maestros para el próximo año

Maestros de la escuela Venus Gardens Superior, en San Juan, denunciaron las intenciones del Departamento de Educación de trasladar a un equipo de docentes de las materias básicas en su plantel para el próximo año escolar, lo que consideran perjudicará sus operaciones.

Las cartas comenzaron a llegar el pasado viernes a los docentes y las recibieron un maestro de Español, uno de Matemáticas, uno de Ciencia y uno de Historia, expresó una maestra, quien solicitó no ser identificada por miedo a represalias.

“El reclamo es que la escuela tiene todos los recursos necesarios para poder mantener estos maestros, porque tenemos la matrícula, tenemos las clases y los maestros especializados. (Si los trasladan), los grupos van a ser de más de 30 estudiantes, lo cual no es conducente a una escuela de calidad”, indicó.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, sostuvo que la determinación se tomó debido a la baja en matrícula estudiantil, pero, a su vez, indicó que no es “un capítulo cerrado” y la acción se podrían revaluar.

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“Sí, se debe al tema demográfico y sí se debe matrícula”, expresó Ramos Parés. “A lo que responde esa notificación de excedentes es el ejercicio de analizar la cantidad de estudiantes por maestro que tiene la escuela conforme a la política pública, ver con cuánto se puede atender y poder determinar algunos de estos maestros son excedentes para poder darle los recursos a otras escuelas que han seguido ganando matrícula o que tienen más matrícula para el próximo año escolar. Es un ejercicio típico, se da todos los años”, añadió.

Otra educadora, que tampoco quiso ser identificada, aseguró que el plantel cuenta con más de 20 estudiantes en lista de espera, quienes no pudieron completar la matrícula en línea y lo hicieron de forma presencial en la escuela, y la instrucción que la administración escolar recibió fue que no podían matricular a esos alumnos y debían referirlos a otras escuelas.

“Nuestra matrícula, como escuela superior pura y con más de 461 estudiantes actualmente, refleja una demanda real y sostenida por parte de las familias que lograron completar el proceso en línea. Esta realidad confirma que nuestra escuela mantiene estabilidad y continúa siendo una opción educativa preferida por la comunidad”, estableció la comunidad escolar en una carta que enviaron, el lunes, al superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de San Juan, Jorge Santiago, y al secretario.

“Solicitamos encarecidamente que no se penalice a las familias que no completaron la matrícula en línea por razones tecnológicas, personales o por indecisión ante posibles ubicaciones escolares”, añade el escrito.

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La comunidad escolar realizó una manifestación el martes en la mañana, en la cual dejaron claros sus argumentos a favor de mantener el equipo de maestros completo.

Ramos Parés informó que la directora escolar ha sido citada a reuniones en la ORE para discutir la necesidad de maestros en su plantel.

“Si hay una lista (de espera) y, en efecto, hay que reevaluarlo (los traslados), hay que reevaluarlo. Esa es la directriz”, afirmó el secretario.

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