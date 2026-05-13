Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comunidad de escuela en San Juan se opone a la reubicación de maestros para el próximo año

El secretario de Educación indicó que la acción responde a los cambios en la cantidad de estudiantes

13 de mayo de 2026 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La comunidad de la escuela Venus Gardens Superior, en San Juan, realizó una manifestación para oponerse al traslado de maestros. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Maestros de la escuela Venus Gardens Superior, en San Juan, denunciaron las intenciones del Departamento de Educación de trasladar a un equipo de docentes de las materias básicas en su plantel para el próximo año escolar, lo que consideran perjudicará sus operaciones.

RELACIONADAS

Las cartas comenzaron a llegar el pasado viernes a los docentes y las recibieron un maestro de Español, uno de Matemáticas, uno de Ciencia y uno de Historia, expresó una maestra, quien solicitó no ser identificada por miedo a represalias.

“El reclamo es que la escuela tiene todos los recursos necesarios para poder mantener estos maestros, porque tenemos la matrícula, tenemos las clases y los maestros especializados. (Si los trasladan), los grupos van a ser de más de 30 estudiantes, lo cual no es conducente a una escuela de calidad”, indicó.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, sostuvo que la determinación se tomó debido a la baja en matrícula estudiantil, pero, a su vez, indicó que no es “un capítulo cerrado” y la acción se podrían revaluar.

“Sí, se debe al tema demográfico y sí se debe matrícula”, expresó Ramos Parés. “A lo que responde esa notificación de excedentes es el ejercicio de analizar la cantidad de estudiantes por maestro que tiene la escuela conforme a la política pública, ver con cuánto se puede atender y poder determinar algunos de estos maestros son excedentes para poder darle los recursos a otras escuelas que han seguido ganando matrícula o que tienen más matrícula para el próximo año escolar. Es un ejercicio típico, se da todos los años”, añadió.

Otra educadora, que tampoco quiso ser identificada, aseguró que el plantel cuenta con más de 20 estudiantes en lista de espera, quienes no pudieron completar la matrícula en línea y lo hicieron de forma presencial en la escuela, y la instrucción que la administración escolar recibió fue que no podían matricular a esos alumnos y debían referirlos a otras escuelas.

“Nuestra matrícula, como escuela superior pura y con más de 461 estudiantes actualmente, refleja una demanda real y sostenida por parte de las familias que lograron completar el proceso en línea. Esta realidad confirma que nuestra escuela mantiene estabilidad y continúa siendo una opción educativa preferida por la comunidad”, estableció la comunidad escolar en una carta que enviaron, el lunes, al superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de San Juan, Jorge Santiago, y al secretario.

“Solicitamos encarecidamente que no se penalice a las familias que no completaron la matrícula en línea por razones tecnológicas, personales o por indecisión ante posibles ubicaciones escolares”, añade el escrito.

La comunidad escolar realizó una manifestación el martes en la mañana, en la cual dejaron claros sus argumentos a favor de mantener el equipo de maestros completo.

Ramos Parés informó que la directora escolar ha sido citada a reuniones en la ORE para discutir la necesidad de maestros en su plantel.

“Si hay una lista (de espera) y, en efecto, hay que reevaluarlo (los traslados), hay que reevaluarlo. Esa es la directriz”, afirmó el secretario.

---

Amanda Rodríguez Durán colaboró en esta historia.

Tags
Departamento de EducaciónEscuelas públicasmaestrosEstudiantesSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: