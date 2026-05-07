Madre denuncia que expareja ocultó dispositivo de GPS en peluche entregado a su hijo de cuatro años en escuela de Bayamón

Una madre denunció a la Policía que su expareja, presuntamente, ocultó un dispositivo de rastreo GPS (Global Positioning System) dentro de un peluche que le entregó -sin consentimiento- a su hijo de cuatro años en una escuela en Bayamón.

La querellante, identificada como Zuliany Román Guerra, de 26 años, sostuvo que los hechos ocurrieron este martes en el centro educativo Head Start Ciudad del Niño, luego de que el hombre, supuestamente, acudió al plantel escolar para preguntar si estaba autorizado a recoger al menor.

Ramón Guerra relató a El Nuevo Día que existe un historial previo de conflictos relacionados con acecho y maltrato verbal y emocional en su contra por parte del individuo de 32 años identificado como Miguel A. Betancourt López.

Ramón Guerra añadió que los tribunales han emitido cuatro órdenes de protección a su favor bajo violaciones de la Ley 54 contra la violencia doméstica.

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“Él no puede buscar al nene porque existen restricciones previas relacionadas con el caso de la custodia, donde él no cumplió con ciertas directrices. Entonces, queda en mi criterio si ve al nene o no”, dijo Ramón Guerra vía telefónica.

Según explicó, llevaban dos meses sin comunicación alguna hasta que Betancourt López, presuntamente, apareció este martes a las 12:56 p.m. en la escuela del menor para preguntar si estaba autorizado a recoger a su hijo.

“La maestra le dijo que no y no le pudo proveer más información, pero entonces le preguntó si podía dejarle un peluche que le compró al nene. La maestra lo coge y él se retira”, continuó.

Es un peluche “chiquitito” del personaje Pikachu.

Cuando Román Guerra llegó a recoger a su hijo fue informada de la visita y recibió el peluche. Sin embargo, alegó haber sospechado de inmediato “por malicia y por todo lo que ha pasado anteriormente”.

Observó una costura “bien obvia y mal hecha” en la parte posterior del muñeco y al abrirlo, dentro del mismo salón, encontró un dispositivo rastreador GPS con el logo de la empresa T-Mobile.

“Era un SyncUP Tracker generación 2, que eso no emite sonido y dura unos 10 días con carga”, detalló sobre el aparato que dijo conocer porque lo ha visto anteriormente.

Tras el descubrimiento, la madre del menor indicó que todo el mundo “entró en pánico” y ella comenzó a llorar. Sin salir del salón, y frente a las maestras, llamó al 9-1-1 y fue transferida a la Comandancia de la Policía en Bayamón.

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“No me respondieron y el tiempo se me estaba haciendo corto porque tenía que buscar a mis otros menores (de cinco y siete años), así que dejé el peluche en la escuela en lo que llevaba a mis hijos a un lugar seguro”, narró.

Al regresar, recogió el informe escolar de lo sucedido y el peluche y se dirigió al cuartel de área para iniciar el proceso. Posteriormente, fue entrevistada por la Policía, quienes le recomendaron someter un orden de protección bajo la Ley 54 y la Ley 57 (Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar, Seguridad, Bienestar y Protección de Menores).

Ambas fueron aprobadas en la noche tras una vista virtual con una jueza y Román Guerra fue citada para el 13 de mayo, desde las 8:00 a.m. El peluche fue confiscado como evidencia.

Román Guerra sostuvo, además, que Betancourt López desconoce actualmente donde ubica su residencia, pues se mudó hace aproximadamente dos años, por lo que entiende que el supuesto propósito del dispositivo era localizarla.

Román Guerra aseguró que, presuntamente, las autoridades intentaron localizar a Betancourt López en su residencia para arrestarlo, pero no lo encontraron.

La Policía confirmó a este medio que el caso permanece bajo investigación, pero no se ofreció información adicional.

“Ellos me dijeron que van a ir a entrevistar a las maestras y luego cotejar si el dispositivo es de él, imagino que en T-Mobile, porque eso se registra, eso se paga mensual”, sostuvo.

La denuncia fue difundida luego que Román Guerra realizó una publicación en su página de Facebook en la que solicitó ayuda.

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“Observen el patrón, esto no fue un error, fue bien a propósito. Esta persona busca hacerme daño porque, de no ser así, hubiese seguido las instrucciones pertinentes del Tribunal de Menores de un caso que él mismo abrió para quitarme la custodia”, expresó la madre de tres.

También indicó que su expareja estuvo presa en Estados Unidos anteriormente por razones que no especificó.