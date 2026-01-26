Motorista fallece en un accidente de tránsito en Rincón

La Policía informó que un hombre falleció en un accidente de tránsito reportado en la noche de este domingo, en la carretera PR-115, en el barrio Ensenada de Rincón.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente fue avisado a las autoridades a eso de las 10:17 p.m.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que Jesús Méndez Valentín, de 44 años, conducía una motora, Zhilong 200x negra del año 2024.

El informe señala que “al llegar al kilómetro 13.8, el mismo lo hacía a una velocidad la cual no le permitió mantener el control y dominio del manubrio, dando lugar a que por tal motivo impactara con la parte frontal, la esquina de la acera, que ubica en el lado derecho de la vía, saliendo expulsado impactando un poste de cemento”.

“Méndez Valentín resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”, agregó.

La agente Melissa Pérez Reilly, adscrita a Patrullas Carreteras de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento José D. Méndez, y el fiscal Víctor Román se hicieron a cargo de la investigación.