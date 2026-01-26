Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motorista fallece en un accidente de tránsito en Rincón

La Policía indicó que los hechos ocurrieron en la noche del domingo

26 de enero de 2026 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Patrullas de Carreteras de Utuado investiga el accidente. (GFR Media)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 20 muertes en accidentes de tránsito este año, cuatro más que los 16 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que un hombre falleció en un accidente de tránsito reportado en la noche de este domingo, en la carretera PR-115, en el barrio Ensenada de Rincón.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, el incidente fue avisado a las autoridades a eso de las 10:17 p.m.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que Jesús Méndez Valentín, de 44 años, conducía una motora, Zhilong 200x negra del año 2024.

El informe señala que “al llegar al kilómetro 13.8, el mismo lo hacía a una velocidad la cual no le permitió mantener el control y dominio del manubrio, dando lugar a que por tal motivo impactara con la parte frontal, la esquina de la acera, que ubica en el lado derecho de la vía, saliendo expulsado impactando un poste de cemento”.

“Méndez Valentín resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”, agregó.

La agente Melissa Pérez Reilly, adscrita a Patrullas Carreteras de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento José D. Méndez, y el fiscal Víctor Román se hicieron a cargo de la investigación.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 20 muertes en accidentes de tránsito este año, cuatro más que los 16 registrados a la misma fecha en el 2025.

