Tres hombres se declaran culpables por el asesinato de un joven de 19 años en discoteca de Mayagüez

Tres hombres imputados por el asesinato de un joven de 19 años en una discoteca en Mayagüez, en agosto de 2025, se declararon culpables de los cargos en su contra el lunes, en el tribunal de ese municipio.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Kaleb Casablanca Rivera, Billy González Robles y Christopher O. González Robles irrumpieron en la discoteca Palem y asesinaron a Jonathan Cruz González.

Además de Cruz González, cinco estudiantes universitarios resultaron heridos de bala.

Casablanca Rivera se declaró culpable de los delitos de asesinato en primer grado, cinco tentativas de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, mientras que los hermanos Christopher y Billy González Robles aceptaron su culpabilidad por cargos bajo la Ley de Armas y encubrimiento tras mantenerse en un vehículo durante el suceso.

Los convictos se enfrentan a una pena de 108 años de cárcel y 16 años respectivamente tras un acuerdo con la fiscalía.