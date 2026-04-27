Tras las rejas un hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra una niña de 10 años

El Tribunal de Caguas encontró este lunes causa para arresto contra un hombre de 41 años por presuntamente cometer actos lascivos contra una menor de 10 años en octubre de 2019.

Según un informe de la Policía, a Jorge L. Rondón Arroyo se le encontró causa por el cargo de actos lascivos en su contra y se le fijó una fianza de $3,000, la cual no prestó.

Rondón Arroyo fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.