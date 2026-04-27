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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas un hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra una niña de 10 años

El tribunal impuso una fianza de $3,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en prisión

27 de abril de 2026 - 4:20 PM

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El caso fue visto en el Tribunal de Caguas. (Josian Bruno)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Caguas encontró este lunes causa para arresto contra un hombre de 41 años por presuntamente cometer actos lascivos contra una menor de 10 años en octubre de 2019.

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Según un informe de la Policía, a Jorge L. Rondón Arroyo se le encontró causa por el cargo de actos lascivos en su contra y se le fijó una fianza de $3,000, la cual no prestó.

Rondón Arroyo fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

El caso fue investigado por la agente Linnette Matos, bajo la supervisión de la sargento Hilda González adscritas a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la comandancia de Caguas.

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Breaking NewsActos lascivosTribunal de CaguasPolicía de Nueva YorkMenores de edad
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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