Hallan un cuerpo baleado en Barrio Obrero, en San Juan

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue asesinado en la madrugada de este lunes en Barrio Obrero, San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:20 a.m., en el sector El Guano, ubicado en la avenida Barbosa, particularmente en el área del puente que conecta con la Península de Cantera, que fue cerrado al tránsito.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre disparos en el lugar.

“Las unidades se dirigieron a la escena y allí encontraron el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, indicó el comunicado policiaco.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.