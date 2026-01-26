Hombre muere tras tiroteo que también dejó heridos a una mujer y un menor en Cabo Rojo

Un hombre fue asesinado, mientras que una mujer de 34 años y un menor de 13 años resultaron heridos, en un tiroteo que es investigado por la Policía desde la tarde de este domingo, en Cabo Rojo.

El crimen fue reportado a eso de las 5:15 p.m., en el kilómetro 12.10 de la carretera PR-102, en el barrio Joyuda.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, que fue identificado como Alexis Daniel Correa Ríos, de 29 años y residente de Mayagüez.

“Referente a estos hechos, una mujer y un menor de edad resultaron con heridas de bala y fueron transportados por paramédicos hacia la sala de emergencia de un hospital del área para recibir asistencia médica. Al momento se desconoce la condición de ambos”, señaló la Policía en comunicado de prensa.

La agente Alexandra Alicea, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, y el fiscal Wilfredo Vega Santiago se hicieron cargo de la pesquisa.