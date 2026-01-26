Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras tiroteo que también dejó heridos a una mujer y un menor en Cabo Rojo

El incidente se reportó en el área del barrio Joyuda

26 de enero de 2026 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 31 asesinatos este año, siete menos que los 38 registrados a la misma fecha en el 2025. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado, mientras que una mujer de 34 años y un menor de 13 años resultaron heridos, en un tiroteo que es investigado por la Policía desde la tarde de este domingo, en Cabo Rojo.

El crimen fue reportado a eso de las 5:15 p.m., en el kilómetro 12.10 de la carretera PR-102, en el barrio Joyuda.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, que fue identificado como Alexis Daniel Correa Ríos, de 29 años y residente de Mayagüez.

“Referente a estos hechos, una mujer y un menor de edad resultaron con heridas de bala y fueron transportados por paramédicos hacia la sala de emergencia de un hospital del área para recibir asistencia médica. Al momento se desconoce la condición de ambos”, señaló la Policía en comunicado de prensa.

La agente Alexandra Alicea, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, y el fiscal Wilfredo Vega Santiago se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 31 asesinatos este año, siete menos que los 38 registrados a la misma fecha en el 2025.

