Asesinan a hombre de 63 años en Loíza
El caso es investigado por la División de Homicidios de la región de Carolina
26 de enero de 2026 - 6:26 AM
Un hombre de 63 años fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo, en Loíza.
Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., en el kilometro 70 de la carretera PR-187, en el el barrio Medianía Alta.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.
Al llegar los uniformados a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre que fue identificado como Pascual Pinet Osorio, residente de Loíza.
Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 31 asesinatos este año, siete menos que los 38 registrados a la misma fecha en el 2025.
