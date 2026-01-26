Asesinan a hombre de 63 años en Loíza

Un hombre de 63 años fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo, en Loíza.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., en el kilometro 70 de la carretera PR-187, en el el barrio Medianía Alta.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

Al llegar los uniformados a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre que fue identificado como Pascual Pinet Osorio, residente de Loíza.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.