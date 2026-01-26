Arrestan al reguetonero Zion por presuntamente conducir en estado de embriaguez
La Uniformada asegura que arrojó positivo a alcohol en el organismo en una prueba realizada en un cuartel
26 de enero de 2026 - 7:25 AM
26 de enero de 2026 - 7:25 AM
La Policía arrestó en la noche de ayer, domingo, al cantante de música urbana Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz, de 44 años, en Río Grande.
De acuerdo con la información preliminar, la detención responde a que supuestamente conducía en condición de ebriedad.
Según la Uniformada, Ortiz arrojó 0.27% en la prueba de alcohol en el organismo que le realizaron en el cuartel de la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo.
Ortiz fue intervenido a eso de las 10:26 de la noche, mientras conducía una guagua Dodge RAM 1500 en la carretera PR-66.
En horas de la mañana permanecía en una celda del cuartel de distrito de Río Grande, en espera de que la Policía consultara el caso con la Fiscalía de Fajardo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: