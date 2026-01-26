Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan al reguetonero Zion por presuntamente conducir en estado de embriaguez

La Uniformada asegura que arrojó positivo a alcohol en el organismo en una prueba realizada en un cuartel

26 de enero de 2026 - 7:25 AM

Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz, tiene 44 años. (Instagram)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía arrestó en la noche de ayer, domingo, al cantante de música urbana Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz, de 44 años, en Río Grande.

De acuerdo con la información preliminar, la detención responde a que supuestamente conducía en condición de ebriedad.

Según la Uniformada, Ortiz arrojó 0.27% en la prueba de alcohol en el organismo que le realizaron en el cuartel de la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo.

Ortiz fue intervenido a eso de las 10:26 de la noche, mientras conducía una guagua Dodge RAM 1500 en la carretera PR-66.

En horas de la mañana permanecía en una celda del cuartel de distrito de Río Grande, en espera de que la Policía consultara el caso con la Fiscalía de Fajardo.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
