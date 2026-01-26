Arrestan al reguetonero Zion por presuntamente conducir en estado de embriaguez

La Policía arrestó en la noche de ayer, domingo, al cantante de música urbana Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz, de 44 años, en Río Grande.

De acuerdo con la información preliminar, la detención responde a que supuestamente conducía en condición de ebriedad.

Según la Uniformada, Ortiz arrojó 0.27% en la prueba de alcohol en el organismo que le realizaron en el cuartel de la División de Patrulla de Carreteras de Fajardo.

Ortiz fue intervenido a eso de las 10:26 de la noche, mientras conducía una guagua Dodge RAM 1500 en la carretera PR-66.