Hallan cuerpo amarrado de manos cerca de un motel en Carolina

La Policía investiga las circunstancias entorno al hallazgo del cuerpo de una persona en la tarde de este miércoles cerca de un motel en Carolina.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados en la carretera PR-848, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando llegaron los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre tirado sobre el pavimento, en un caso que ya es investigado por la Policía como “una muerte violenta”.

El teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, indicó que a simple vista pudiera ser un joven de entre 17 a 19 años de edad, de tez blanca, T-Shirt blanca y pantalón negro.

Señaló que el occiso tiene las manos amarradas en la espalda.

De inmediato no se pudo establecer el tipo de violencia que habría sufrido por el estado del cuerpo, ya que aparentemente lleva en el lugar “unos días” en el lugar.

No obstante, Padín dijo que en la escena levantaron casquillos de bala.