Encuentran cuerpo amarrado y parcialmente calcinado en Dorado
La víctima, que no ha sido identificada, fue localizada a orillas de un negocio
2 de octubre de 2025 - 7:51 PM
Las autoridades encontraron, en la tarde del jueves, el cuerpo de una persona que presentó señales de violencia a orillas de una carretera en Dorado, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:30 alertó sobre el cuerpo que fue localizado a orillas de la carretera PR-165, cerca de un negocio que la Uniformada identificó como El Caracol.
Los agentes que respondieron encontraron que el cuerpo fue parcialmente quemado y que sus extremidades fueron amarradas. De momento, la Policía no ofreció la identidad de la víctima, y tampoco se indicó si se trata de un hombre o de una mujer.
Al momento se desconocen las circunstancias que rodean la muerte violenta.
Personal de la División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía, que ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para llevar a cabo el proceso de identificación y la autopsia que determinará la causa y manera de muerte.
La zona donde ubica el antiguo restaurante, que actualmente está cerrado, ha sido utilizada anteriormente para los mismos fines.
En junio pasado, otro cuerpo amordazado fue encontrado en la zona. La víctima, identificada como Charlie E. Martínez Nazario (21 años), falleció tras ser baleada y fue envuelta en una bolsa plástica negra.
