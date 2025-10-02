Encuentran cuerpo amarrado y parcialmente calcinado en Dorado

Las autoridades encontraron, en la tarde del jueves, el cuerpo de una persona que presentó señales de violencia a orillas de una carretera en Dorado, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:30 alertó sobre el cuerpo que fue localizado a orillas de la carretera PR-165, cerca de un negocio que la Uniformada identificó como El Caracol.

Los agentes que respondieron encontraron que el cuerpo fue parcialmente quemado y que sus extremidades fueron amarradas. De momento, la Policía no ofreció la identidad de la víctima, y tampoco se indicó si se trata de un hombre o de una mujer.

Al momento se desconocen las circunstancias que rodean la muerte violenta.

Personal de la División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía, que ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para llevar a cabo el proceso de identificación y la autopsia que determinará la causa y manera de muerte.

La zona donde ubica el antiguo restaurante, que actualmente está cerrado, ha sido utilizada anteriormente para los mismos fines.