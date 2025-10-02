Desalojan tres escuelas en Toa Alta ante reportes de “olores objetables”

Personal del Cuerpo de Bomberos desalojó, de manera preventiva, a estudiantes y maestros de tres escuelas en Toa Alta luego de que reportaran “olores objetables” en las cercanías de las instituciones en la mañana de este jueves.

La región educativa de Bayamón del Departamento de Educación (DE) informó, en declaraciones escritas, que varios estudiantes y maestros de la escuela Violanta Jiménez manifestaron molestias y náuseas a causa del olor.

“De inmediato, se notificó a las autoridades pertinentes para investigar la procedencia del olor, que preliminarmente se sospecha proviene de una planta de asfalto contigua a la escuela”, detalla el comunicado.

Aunque las autpirdades no han precisado el número exacto de personas afectadas, la Policía indicó que se tratan de aproximadamente 20 perjudicados.

El Nuevo Día supo que, de esta cifra, al menos cuatro son estudiantes que fueron evaluados y transportados a salas de emergencias tras presentar leves dificultades respiratorias y dolores de cabeza.

PUBLICIDAD

“El DE continuará en comunicación con las agencias de respuesta y mantendrá informada a la comunidad escolar sobre el resultado de las investigaciones y cualquier determinación adicional relacionada con la seguridad de los planteles”, agregó la región educativa.

Como parte del protocolo, los estudiantes de las escuelas cercanas Nicolás Sevilla Guemárez y José Pablo Morales también fueron desalojados de manera preventiva.