2 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desalojan tres escuelas en Toa Alta ante reportes de “olores objetables”

Varios estudiantes y maestros fueron evaluados tras presentar síntomas como vómitos y mareos

2 de octubre de 2025 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Personal de la Junta de Calidad del Aire del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se encuentra en la escena. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
andrea.guemarez@gfrmedia.com

Personal del Cuerpo de Bomberos desalojó, de manera preventiva, a estudiantes y maestros de tres escuelas en Toa Alta luego de que reportaran “olores objetables” en las cercanías de las instituciones en la mañana de este jueves.

La región educativa de Bayamón del Departamento de Educación (DE) informó, en declaraciones escritas, que varios estudiantes y maestros de la escuela Violanta Jiménez manifestaron molestias y náuseas a causa del olor.

“De inmediato, se notificó a las autoridades pertinentes para investigar la procedencia del olor, que preliminarmente se sospecha proviene de una planta de asfalto contigua a la escuela”, detalla el comunicado.

Aunque las autpirdades no han precisado el número exacto de personas afectadas, la Policía indicó que se tratan de aproximadamente 20 perjudicados.

El Nuevo Día supo que, de esta cifra, al menos cuatro son estudiantes que fueron evaluados y transportados a salas de emergencias tras presentar leves dificultades respiratorias y dolores de cabeza.

“El DE continuará en comunicación con las agencias de respuesta y mantendrá informada a la comunidad escolar sobre el resultado de las investigaciones y cualquier determinación adicional relacionada con la seguridad de los planteles”, agregó la región educativa.

Como parte del protocolo, los estudiantes de las escuelas cercanas Nicolás Sevilla Guemárez y José Pablo Morales también fueron desalojados de manera preventiva.

Personal de la Junta de Calidad del Aire del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se encuentra en la escena.

Breaking NewsToa AltaBomberos de Puerto RicoDRNADepartamento de EducaciónEstudiantes
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Noticias
