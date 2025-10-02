Opinión
2 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra sospechoso de agredir con una piedra en el rostro a un maestro

El sujeto ya estaba bajo detención temporera en la cárcel por un caso de violencia de género

2 de octubre de 2025 - 10:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tribunal de Carolina le fijó una fianza de $300,000 que no prestó. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Carolina encontró causa para el arresto de un hombre por presuntamente agredir con una piedra en el rostro a un maestro de agricultura en Trujillo Alto.

RELACIONADAS

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, Mabel Oliveras, indicó que presentaron prueba para los cargos de agravada, daños agravados y violación a la Ley de Armas.

Agregó que, tras evaluar la prueba, el Tribunal determinó causa probable para el arresto de Jeffrey Stein, de 33 años y residente de San Juan.

La vista preliminar fue pautada para el 15 de octubre.

El Tribunal de Carolina encontró causa para arresto contra Jeffrey Stein por agresión a un maestro con una piedra en la cara.
El Tribunal de Carolina encontró causa para arresto contra Jeffrey Stein por agresión a un maestro con una piedra en la cara. (Suministrada)

Según Oliveras, la fianza fue fijada en $300,000. Stein no la prestó y regresó a la prisión, donde ya estaba en detención temporera por cargos de otro caso, de violencia de género.

La oficial había indicado ayer que la víctima identificó al sospechoso en una rueda de confrontación.

La agresión fue reportada a la 1:36 p.m. del 26 de septiembre, en la barriada González III, en Trujillo Alto.

De acuerdo con la Policía, la víctima de 37 años y residente de ese pueblo, conducía un auto cuando sintió un fuerte impacto en el cristal delantero. El informe policíaco añadió que un individuo “le lanzó una piedra que lo alcanzó en la frente, provocándole un trauma sustancial y un edema en el ojo izquierdo”. Mientras, su pasajero resultó ileso.

El perjudicado, quien fue dado de alta tras ser hospitalizado, ha asegurado en entrevistas con medios televisivos que en aquel momento pudo ver a la persona que le lanzó la piedra.

Oliveras explicó que, durante la investigación de la agresión, los oficiales entrevistaron a una mujer que acompañaba al sospechoso.

“Ahí ella levantó la bandera de que había sido víctima de la violencia doméstica”, sostuvo la oficial. “Como parte de la investigación es que surgen sus alegaciones”.

En ese caso, de violencia de género, el juez Reicarlo de León Colón determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $3,000. Al no prestarla, quedó bajo custodia en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
