Causa para arresto contra sospechoso de agredir con una piedra en el rostro a un maestro

El Tribunal de Carolina encontró causa para el arresto de un hombre por presuntamente agredir con una piedra en el rostro a un maestro de agricultura en Trujillo Alto.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, Mabel Oliveras, indicó que presentaron prueba para los cargos de agravada, daños agravados y violación a la Ley de Armas.

Agregó que, tras evaluar la prueba, el Tribunal determinó causa probable para el arresto de Jeffrey Stein, de 33 años y residente de San Juan.

La vista preliminar fue pautada para el 15 de octubre.

El Tribunal de Carolina encontró causa para arresto contra Jeffrey Stein por agresión a un maestro con una piedra en la cara. (Suministrada)

Según Oliveras, la fianza fue fijada en $300,000. Stein no la prestó y regresó a la prisión, donde ya estaba en detención temporera por cargos de otro caso, de violencia de género.

La oficial había indicado ayer que la víctima identificó al sospechoso en una rueda de confrontación.

La agresión fue reportada a la 1:36 p.m. del 26 de septiembre, en la barriada González III, en Trujillo Alto.

De acuerdo con la Policía, la víctima de 37 años y residente de ese pueblo, conducía un auto cuando sintió un fuerte impacto en el cristal delantero. El informe policíaco añadió que un individuo “le lanzó una piedra que lo alcanzó en la frente, provocándole un trauma sustancial y un edema en el ojo izquierdo”. Mientras, su pasajero resultó ileso.

El perjudicado, quien fue dado de alta tras ser hospitalizado, ha asegurado en entrevistas con medios televisivos que en aquel momento pudo ver a la persona que le lanzó la piedra.

Oliveras explicó que, durante la investigación de la agresión, los oficiales entrevistaron a una mujer que acompañaba al sospechoso.

“Ahí ella levantó la bandera de que había sido víctima de la violencia doméstica”, sostuvo la oficial. “Como parte de la investigación es que surgen sus alegaciones”.