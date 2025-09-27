Maestro resulta herido en su rostro tras ser agredido con una piedra mientras conducía en Trujillo Alto

Un maestro de 37 años resultó con lesiones sustanciales en su rostro tras ser agredido con una piedra mientras conducía por la barriada González III, en Trujillo Alto, informó la Policía.

El informe preliminar de la Uniformada sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre los hechos.

De la investigación se desprende que el maestro conducía un auto MAZDA CX7 cuando sintió un fuerte impacto en el cristal delantero.

Según las autoridades, un individuo no identificado le habría lanzado una piedra que lo golpeó en la frente, provocándole un trauma sustancial y un edema en el ojo izquierdo.

Tras el incidente, la víctima fue transportada a una institución hospitalaria y, según los oficiales, se encuentra en condición estable.

Al momento de los hechos, el educador viajaba acompañado por otro hombre, quien resultó ileso.

La Policía agregó que un hombre se mantiene bajo custodia de la Uniformada en relación con estos hechos.

El caso será consultado con la Fiscalía de Carolina para la posible radicación de cargos.