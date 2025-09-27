Opinión
27 de septiembre de 2025
Maestro resulta herido en su rostro tras ser agredido con una piedra mientras conducía en Trujillo Alto

El educador transitaba por la barriada González III cuando sintió un fuerte impacto en su cristal delantero

27 de septiembre de 2025 - 10:13 AM

En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El caso será consultado con la Fiscalía de Carolina para la posible radicación de cargos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un maestro de 37 años resultó con lesiones sustanciales en su rostro tras ser agredido con una piedra mientras conducía por la barriada González III, en Trujillo Alto, informó la Policía.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Uniformada sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre los hechos.

De la investigación se desprende que el maestro conducía un auto MAZDA CX7 cuando sintió un fuerte impacto en el cristal delantero.

Según las autoridades, un individuo no identificado le habría lanzado una piedra que lo golpeó en la frente, provocándole un trauma sustancial y un edema en el ojo izquierdo.

Tras el incidente, la víctima fue transportada a una institución hospitalaria y, según los oficiales, se encuentra en condición estable.

Al momento de los hechos, el educador viajaba acompañado por otro hombre, quien resultó ileso.

El docente fue transportado a una institución hospitalaria, donde fue atendida por el médico de turno y se encuentra recluida en condición estable, detalla el informe policiaco.

La Policía agregó que un hombre se mantiene bajo custodia de la Uniformada en relación con estos hechos.

El caso será consultado con la Fiscalía de Carolina para la posible radicación de cargos.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga la agresión.

