Identifican a hombre que fue asesinado de un disparo en Río Piedras

El cuerpo de un hombre, identificado como José María Cedeño Ramos, de 44 años, fue encontrado durante la tarde de este viernes en una calle de la barriada Venezuela en Río Piedras, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 recibida a las 2:33 p.m. alertó a las autoridades sobre disparos en la calle José Severo Quiñones.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de Cedeño Ramos, que mostraba un impacto de bala en una parte del cuerpo no especificada.

De acuerdo con la Policía, Cedeño Ramos poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22), Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), Ley de Armas y Robo.