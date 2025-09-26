El FBI asume custodia de dos sospechosos de asaltar gasolinera en Levittown

Las autoridades federales asumieron, en la tarde del viernes, la custodia de dos individuos arrestados esta mañana tras, presuntamente, asaltar una gasolinera de Levittown y que podrían haber cometido un carjacking el jueves en Cupey, informó la Policía.

La Uniformada indicó que la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) asumió la pesquisa sobre el carjacking y tomó la custodia de ambos sospechosos.

Según el informe preliminar, dos sujetos asaltaron, a las 12:29 p.m., al empleado de una gasolinera Texaco ubicada en la avenida Sabana Seca de Levittown.

Según reportó el dependiente del puesto de gasolina, un vehículo de cuatro puertas color claro llegó hasta el lugar. Del automóvil se bajó un hombre con abrigo con capucha oscura quien, supuestamente, le apuntó con un arma de fuego y lo despojó de dinero en efectivo y de un cartón de cigarrillos.

PUBLICIDAD

Relacionado a dicho asalto, la Uniformada señaló que, mientras dos agentes de la unidad preventiva de la zona de Guaynabo realizaban una ronda a las 12:30 de la madrugada por la avenida Los Dominicos en Levittown, se percataron de un vehículo Mitsubishi Mirage G4, color blanco con las luces apagadas, que concordaba con la descripción de un auto reportado como hurtado mediante carjacking en Cupey la madrugada del día previo.

Al llegar a la carretera PR-869, cerca de Palmas Station en Cataño, dan el alto al conductor, quien optó por huir.

Luego de una persecución, el conductor chocó el automóvil en la calle Puente Blanco de Cataño donde huyó internándose en un área boscosa. Posteriormente fue localizado en Levittown y arrestado.

La Uniformada indicó que un segundo sujeto detenido, posible cómplice en el robo, estuvo bajo la custodia de los agentes en Bayamón.

Personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la investigación del asalto y no descartan que esté vinculado a otro carjacking cometido en la madrugada del jueves en la carreta PR-177, frente al centro comercial Plaza Olmedo de Cupey.

En ese incidente, la víctima alegó que, al llegar al lugar de los hechos, fue interceptada por dos individuos que se bajaron de una guagua color oscura.

Según relató la víctima, uno de los asaltantes portaba un arma larga y la amenazó despojándola de su Mitsubishi Mirage G4, color blanco del año 2022, con tablilla JVN-167.