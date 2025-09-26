Investigan la muerte de un adulto mayor en hogar de cuido en Caguas
La Policía busca corroborar si el hombre sostuvo un altercado con otro residente antes de la presunta caída que sufrió
26 de septiembre de 2025 - 9:05 AM
La Policía investiga, este viernes, la muerte de un adulto mayor quien fue encontrado sin vida en el baño del hogar geriátrico Edad Oro, ubicado en la carretera 175, en Caguas.
Según el comunicado preliminar de la Uniformada, los oficiales fueron alertados sobre la situación mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al llegar al centro, encontraron el cuerpo del adulto mayor, quien presuntamente sufrió una caída.
De acuerdo con la información provista en la escena, el fallecido habría tenido un altercado con otro residente del lugar antes de la presunta caída.
“Esa información será investigada y corroborada por los agentes de la , la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas y el fiscal de turno”, sostuvieron las autoridades.
