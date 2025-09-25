Asesinan a balazos a un hombre de 38 años en Ponce

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre de 38 años reportada en la madrugada de este jueves, en Ponce.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 12:13 a.m. alertó a la Uniformada sobre disparos en la calle Reina, esquina con la calle Miramar, en la Ciudad Señorial.

Al llegar al lugar, los policías y paramédicos encontraron el cuerpo sin vida de Eduard Joel Algarín Ruiz, el cual presentaba heridas de bala.

Algarín Ruiz, residente de Ponce, contaba con expediente criminal por un caso de asesinato, señaló la Policía.