Asesinan a balazos a un hombre de 38 años en Ponce
El occiso tenía expediente criminal por un caso de asesinato
25 de septiembre de 2025 - 6:28 AM
La Policía investiga la muerte violenta de un hombre de 38 años reportada en la madrugada de este jueves, en Ponce.
De acuerdo con el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 12:13 a.m. alertó a la Uniformada sobre disparos en la calle Reina, esquina con la calle Miramar, en la Ciudad Señorial.
Al llegar al lugar, los policías y paramédicos encontraron el cuerpo sin vida de Eduard Joel Algarín Ruiz, el cual presentaba heridas de bala.
Algarín Ruiz, residente de Ponce, contaba con expediente criminal por un caso de asesinato, señaló la Policía.
El agente Samuel Berrocales y el sargento Mike Torres, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Alexandra Aulet manejan la investigación.
