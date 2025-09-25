Opinión
25 de septiembre de 2025
76°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a balazos a un hombre de 38 años en Ponce

El occiso tenía expediente criminal por un caso de asesinato

25 de septiembre de 2025 - 6:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los policías y paramédicos que llegaron a la escena encontraron el cuerpo sin vida de Eduard Joel Algarín Ruiz, el cual presentaba heridas de bala. (Miguel J. Rodríguez )
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre de 38 años reportada en la madrugada de este jueves, en Ponce.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 12:13 a.m. alertó a la Uniformada sobre disparos en la calle Reina, esquina con la calle Miramar, en la Ciudad Señorial.

Al llegar al lugar, los policías y paramédicos encontraron el cuerpo sin vida de Eduard Joel Algarín Ruiz, el cual presentaba heridas de bala.

Algarín Ruiz, residente de Ponce, contaba con expediente criminal por un caso de asesinato, señaló la Policía.

El agente Samuel Berrocales y el sargento Mike Torres, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Alexandra Aulet manejan la investigación.

PoncePolicía de Puerto RicoAsesinatosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
¿Quiénes somos?

