Hombre recibió disparos en el rostro en incidente registrado en Loíza

Un hombre recibió varios disparos en el rostro en un incidente registrado en la carretera PR-187, sector Tocones de Loíza, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El informe preliminar de la Uniformada resaltó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida.

Al llegar a la escena, los oficiales localizaron a un hombre, quien no ha sido identificado, sobre el pavimento y con heridas de bala en su cara.

El perjudicado fue transportado por personal de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria. De momento, la Uniformada no ofreció la condición de salud del hombre.

La Policía añadió que tienen una persona bajo custodia con relación a los hechos.