Hombre recibió disparos en el rostro en incidente registrado en Loíza
Una persona se encuentra bajo custodia de las autoridades con relación al incidente
24 de septiembre de 2025 - 1:30 PM
Actualizado el 24 de septiembre de 2025 - 1:40 PM
Un hombre recibió varios disparos en el rostro en un incidente registrado en la carretera PR-187, sector Tocones de Loíza, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
El informe preliminar de la Uniformada resaltó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida.
Al llegar a la escena, los oficiales localizaron a un hombre, quien no ha sido identificado, sobre el pavimento y con heridas de bala en su cara.
El perjudicado fue transportado por personal de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria. De momento, la Uniformada no ofreció la condición de salud del hombre.
La Policía añadió que tienen una persona bajo custodia con relación a los hechos.
Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.
