24 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Hombre recibió disparos en el rostro en incidente registrado en Loíza

Una persona se encuentra bajo custodia de las autoridades con relación al incidente

24 de septiembre de 2025 - 1:30 PM

Actualizado el 24 de septiembre de 2025 - 1:40 PM

Un hombre recibió varios disparos en el rostro en un incidente registrado en la carretera PR-187, sector Tocones de Loíza, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El informe preliminar de la Uniformada resaltó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida.

Al llegar a la escena, los oficiales localizaron a un hombre, quien no ha sido identificado, sobre el pavimento y con heridas de bala en su cara.

El perjudicado fue transportado por personal de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria. De momento, la Uniformada no ofreció la condición de salud del hombre.

La Policía añadió que tienen una persona bajo custodia con relación a los hechos.

Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

Breaking NewsHeridos de balaLoízaPolicía de Puerto Rico
