Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban vehículo y vandalizan instalación del Departamento de Recursos Naturales en Toa Alta

El incidente fue reportado en la madrugada de este miércoles

24 de septiembre de 2025 - 9:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron en las instalaciones de la reserva del lago La Plata en Toa Alta. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) denunció este miércoles el robo de uno de sus vehículos y daños causados por vandalismo a una de sus instalaciones.

RELACIONADAS

El secretario de la agencia, Waldemar Quiles Pérez, indicó a El Nuevo Día que los hechos ocurrieron en una instalación de la agencia en el lago La Plata en Toa Alta.

“Entraron a las facilidades de nosotros en la reserva del lago La Plata. Se llevaron (un) vehículo Dodge Durango del 2024”, dijo Quiles Pérez.

Agregó que “vandalizaron las facilidades. Entre las cosas que hicieron, vaciaron los extintores”.

De inmediato no se pudo precisar si el lugar es una de las instalaciones que cuenta con cámaras de seguridad. El área es utilizada más bien para actividades recreativas, como pesca.

El funcionario dijo que el personal del DRNA se enteró de la situación cuando comenzó sus labores a eso de las 6:00 a.m., por lo que entienden que los hechos habrían ocurrido entre la noche de este martes y la madrugada de hoy, miércoles.

Apuntó que el incidente fue reportado a las autoridades y la Policía ya comenzó la investigación.

“Estoy confiado en que el vehículo aparezca. Está rotulado y tiene tablilla del gobierno”, dijo Quiles Pérez.

Tags
Breaking NewsDepartamento de Recursos Naturales y AmbientalesToa Alta
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: