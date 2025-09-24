Roban vehículo y vandalizan instalación del Departamento de Recursos Naturales en Toa Alta

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) denunció este miércoles el robo de uno de sus vehículos y daños causados por vandalismo a una de sus instalaciones.

El secretario de la agencia, Waldemar Quiles Pérez, indicó a El Nuevo Día que los hechos ocurrieron en una instalación de la agencia en el lago La Plata en Toa Alta.

“Entraron a las facilidades de nosotros en la reserva del lago La Plata. Se llevaron (un) vehículo Dodge Durango del 2024”, dijo Quiles Pérez.

Agregó que “vandalizaron las facilidades. Entre las cosas que hicieron, vaciaron los extintores”.

De inmediato no se pudo precisar si el lugar es una de las instalaciones que cuenta con cámaras de seguridad. El área es utilizada más bien para actividades recreativas, como pesca.

El funcionario dijo que el personal del DRNA se enteró de la situación cuando comenzó sus labores a eso de las 6:00 a.m., por lo que entienden que los hechos habrían ocurrido entre la noche de este martes y la madrugada de hoy, miércoles.

Apuntó que el incidente fue reportado a las autoridades y la Policía ya comenzó la investigación.