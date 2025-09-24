DRNA demarcará zonas de tortugas y otras especies en playa de Arroyo escenario de maniobras militares

Aunque descartó daños en la playa El Faro, en Arroyo, a consecuencia de las maniobras que la Infantería de Marina de Estados Unidos realiza allí hace ya varias semanas, el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nelson Cruz, informó este martes que, como medida preventiva, personal de la agencia acudirá al área hoy, miércoles, para demarcar físicamente las zonas de anidamiento de tortugas marinas y hábitats de reproducción de otras especies endémicas y migratorias.

“Identificamos dos charcas o dos ‘wetlands’ (humedales) que son, al día de hoy, hábitat de reproducción de especies migratorias y algunas otras especies endémicas. Esas dos áreas están allí. Como ha llovido y se espera que llueva, lo que vamos a hacer en el día de mañana (miércoles) es delinear. Lo que vamos a poner son unas cintas, como cuando hay anidaje de tortugas, que uno marca con una cinta en el hueco donde está... porque el humedal creció. Vamos a marcarla de manera física”, precisó.

En entrevista con El Nuevo Día, Cruz indicó que, en agosto, previo a que comenzaran los ejercicios militares en la isla, hubo una reunión del grupo con personal del Departamento de Seguridad Pública y el DRNA. Allí, dijo, se habló de las áreas protegidas en la playa El Faro.

Según el funcionario, la Infantería de Marina ya tenía tanto las zonas de anidamiento como las charcas identificadas por coordenadas (GPS), pero ahora se les demarcarán físicamente. Añadió que, diariamente, oficiales del Cuerpo de Vigilantes del DRNA monitorean la zona para evitar impactos al área protegida.

“Y, cuando ellos (militares) están operando, tenemos dos embarcaciones, a ambos extremos de la bahía, en este caso de la bahía de la playa El Faro. Y, cuando estas embarcaciones entran, no se permite que nadie entre en el perímetro y, en el arco de arriba, están las embarcaciones de FURA (Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía). Ellos son los que cierran el arco. Ellos, mientras van desembarcando y salen, nuevamente se abre la bahía para el disfrute de cualquier nauta privado, recreativo o cualquier pescador”, agregó.

Cruz también informó que el jueves “unos militares” realizarán un recogido de basura en la playa El Faro, que será complementado con recursos humanos y equipo del DRNA y del Municipio de Arroyo.

“Pero va a ser un esfuerzo de una limpieza de playa manual, no con equipo pesado, porque hay áreas (en las) que hay vegetación, material vegetativo, porque es característico de la zona. No hay por qué limpiarla, porque eso, entonces, alteraría todo lo que es el ecosistema de la zona. Lo que sí es que vamos a meternos a la mano, como hacemos, a veces, con las campañas que hacemos con los Boys Scouts”, indicó.

Para el biólogo Humberto Figueroa, de la Reserva Natural Humedal Punta Tuna, en Maunabo, “lo importante” es que, previo a cualquier maniobra, se verifique que no haya nidos de tortugas en el área.

“Ha habido comunicación todo el tiempo con relación a esta práctica”, manifestó.