Investigan agresión sexual contra un hombre en medio de robo domiciliario en Río Grande
El perjudicado indicó que fue interceptado por dos individuos vestidos con ropa oscura
24 de septiembre de 2025 - 10:45 AM
Un hombre de 38 años se querelló ante las autoridades tras haber sido víctima de un robo domiciliario y una agresión sexual en hechos ocurridos en una residencia en Río Grande.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa.
Cuando los agentes llegaron al lugar, entrevistaron al querellante, quien manifestó que, mientras se encontraba en su residencia, escuchó ruidos en el exterior, por lo que salió de su hogar para verificar de qué se trataba.
En ese momento, fue interceptado por dos individuos vestidos con ropa oscura que, mediante amenaza e intimidación, lo obligaron a ingresar nuevamente a la vivienda.
El perjudicado indicó a la Uniformada que los asaltantes lo forzaron a ingerir una sustancia que le provocó pérdida de conocimiento y haber sido agredido sexualmente.
Posteriormente, los individuos se apropiaron de las llaves de su vehículo, las llaves de la residencia y una cartera tipo “wallet” anaranjada.,
La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama lidera la pesquisa.
