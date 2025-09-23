Mujer es amordazada durante robo domiciliario en Guayama
Varios individuos irrumpieron en su casa donde robaron $5,000 en efectivo
23 de septiembre de 2025 - 6:56 AM
Una mujer fue víctima de un robo domiciliario que es investigado por la Policía desde que fue reportado a eso de las 5:13 de la tarde de este lunes, en Guayama.
De acuerdo con la información preliminar, la querellante denunció que se encontraba en la sala de su residencia cuando fue sorprendida por cuatro individuos vestidos con ropa oscura y encapuchados que lograron acceso al interior de su residencia.
El comunicado policiaco indica que “bajo amenaza e intimidación, la amordazaron y la despojaron de $5,000 en efectivo”.
“También se apropiaron de la ‘registración’ del vehículo Ford, F-150, año 2016, que se encontraba dentro de una caja fuerte en unos de las habitaciones”, agregó.
La agente Vicmaris Rivera, adscrita al Distrito de Guayama, investigó el caso preliminarmente y lo refirió al personal de la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.
