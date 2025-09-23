Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer es amordazada durante robo domiciliario en Guayama

Varios individuos irrumpieron en su casa donde robaron $5,000 en efectivo

23 de septiembre de 2025 - 6:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico para su investigación. (GFR Media)
El caso es investigado por personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un robo domiciliario que es investigado por la Policía desde que fue reportado a eso de las 5:13 de la tarde de este lunes, en Guayama.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante denunció que se encontraba en la sala de su residencia cuando fue sorprendida por cuatro individuos vestidos con ropa oscura y encapuchados que lograron acceso al interior de su residencia.

El comunicado policiaco indica que “bajo amenaza e intimidación, la amordazaron y la despojaron de $5,000 en efectivo”.

“También se apropiaron de la ‘registración’ del vehículo Ford, F-150, año 2016, que se encontraba dentro de una caja fuerte en unos de las habitaciones”, agregó.

La agente Vicmaris Rivera, adscrita al Distrito de Guayama, investigó el caso preliminarmente y lo refirió al personal de la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.

Tags
Policía de Puerto RicoRobo domiciliarioGuayama
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: