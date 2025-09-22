Roban 19 armas de fuego y miles de dólares de una residencia en Aguada

La Policía informó este lunes que investiga el robo de 19 armas de fuego reportado ayer en la noche en una residencia de Aguada.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante dijo a los agentes que había salido de viaje para Texas el viernes, 5 de septiembre.

El comunicado policiaco agrega que el perjudicado aseguró que al regresar ayer, domingo, “observó que la puerta trasera de su residencia se encontraba forzada”.

“Al acceder a la vivienda, se dio cuenta que la puerta de su habitación estaba forzada y el mobiliario en desorden”, apuntó el informe de la Uniformada.

“La caja de metal tipo bóveda, color negro, estaba forzada y del interior se apropiaron de cuatro rifles, marca Ruger calibre .22, Henry Big Boy calibre .357 y calibre .44”, abundó.

PUBLICIDAD

También le robaron un revólver Ruger GP100 calibre .357 y dos pistolas Taurus calibre .22 y Glock calibre 9mm.

Además, los intrusos se llevaron una caja fuerte marca Sentry, gris que contenía en su interior 12 pistolas: dos Sig Sauer, tres Smith & Wesson, una Glock, una Lower Frame modelo desconocido, una Springfield y una Sarsil Maz K-12 sport; todas calibres 9mm, así como y una Rock Island Armory calibre .45.

El querellante denunció que también le robaron $4,500 dólares en efectivo.