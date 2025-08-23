Radican cargos contra hombre imputado de amenazar con dos cuchillos a un policía en Aguada

El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de ingresar a la residencia de un policía en Aguada y amenazarlo con dos cuchillos.

El imputado fue identificado como Luis David Trovato Villanueva, de 20 años, residente de Aguada, quien enfrenta cargos por escalamiento, amenaza y portación y uso de un arma blanca, informó la Uniformada.

Tras evaluar la prueba presentada por la fiscal Sigrid Nazario, el togado le impuso una fianza de $100 mil, la cual no prestó el imputado, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Ponce.

De acuerdo a la investigación, los hechos habrían ocurrido el 21 de agosto, en horas de la tarde, cuando se alega que el imputado entró a la residencia del policía, armado con dos cuchillos “y se dirigió a este con intención de herirlo”, indica el informe policíaco.

PUBLICIDAD

El querellante -que se encontraba franco de servicio- logró despojarlo de los cuchillos e inmovilizarlo.

Luis David Trovato Villanueva, de 20 años, residente de Aguada. (Suministrada)