Radican cargos contra hombre imputado de amenazar con dos cuchillos a un policía en Aguada
El sujeto fue arrestado tras, presuntamente, entrar a la residencia del agente, confirmó la Uniformada
23 de agosto de 2025 - 1:46 PM
23 de agosto de 2025 - 1:46 PM
El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de ingresar a la residencia de un policía en Aguada y amenazarlo con dos cuchillos.
El imputado fue identificado como Luis David Trovato Villanueva, de 20 años, residente de Aguada, quien enfrenta cargos por escalamiento, amenaza y portación y uso de un arma blanca, informó la Uniformada.
Tras evaluar la prueba presentada por la fiscal Sigrid Nazario, el togado le impuso una fianza de $100 mil, la cual no prestó el imputado, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Ponce.
De acuerdo a la investigación, los hechos habrían ocurrido el 21 de agosto, en horas de la tarde, cuando se alega que el imputado entró a la residencia del policía, armado con dos cuchillos “y se dirigió a este con intención de herirlo”, indica el informe policíaco.
El querellante -que se encontraba franco de servicio- logró despojarlo de los cuchillos e inmovilizarlo.
La vista preliminar se celebrará el 2 de septiembre.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: