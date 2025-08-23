Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
90°bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre imputado de amenazar con dos cuchillos a un policía en Aguada

El sujeto fue arrestado tras, presuntamente, entrar a la residencia del agente, confirmó la Uniformada

23 de agosto de 2025 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El imputado fue identificado como Luis David Trovato Villanueva de 20 años, residente de Aguada. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de ingresar a la residencia de un policía en Aguada y amenazarlo con dos cuchillos.

RELACIONADAS

El imputado fue identificado como Luis David Trovato Villanueva, de 20 años, residente de Aguada, quien enfrenta cargos por escalamiento, amenaza y portación y uso de un arma blanca, informó la Uniformada.

Tras evaluar la prueba presentada por la fiscal Sigrid Nazario, el togado le impuso una fianza de $100 mil, la cual no prestó el imputado, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Ponce.

De acuerdo a la investigación, los hechos habrían ocurrido el 21 de agosto, en horas de la tarde, cuando se alega que el imputado entró a la residencia del policía, armado con dos cuchillos “y se dirigió a este con intención de herirlo”, indica el informe policíaco.

El querellante -que se encontraba franco de servicio- logró despojarlo de los cuchillos e inmovilizarlo.

Luis David Trovato Villanueva, de 20 años, residente de Aguada.
Luis David Trovato Villanueva, de 20 años, residente de Aguada. (Suministrada)

La vista preliminar se celebrará el 2 de septiembre.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICTribunales
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: