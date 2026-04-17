Voleibolista de 23 años muere en accidente de motora en Hatillo

Un voleibolista de 23 años falleció en la madrugada de este viernes tras perder el control de su motora en la PR-2, a la altura del kilómetro 82.6, en Hatillo, informó la Policía.

De acuerdo con el informe policiaco, el joven fue identificado como Axel Joel Román Dorta, residente en Camuy, quien transitaba en dirección de Hatillo hacia su pueblo a bordo de una motora Suzuki Hayabusa, del 2002.

Según la investigación preliminar, el joven perdió el control y cayó al pavimento. Debido a las heridas recibidas, murió en el acto.

El accidente fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 2:40 de la madrugada.

Poco después de que trascendiera la noticia, la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) expresó su pesar por el fallecimiento del estudiante-atleta, quien formaba parte del equipo de las Lobas y los Lobos de la Universidad de Puerto Rico de Arecibo (UPRA).

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Alexis Joel Román Dorta (Suministrada)

“El fallecimiento de Alex Joel Román Dorta enluta a la familia de la LAI. Nos unimos a la pena a través de sus seres queridos y del Departamento Atlético de la UPR de Arecibo por la muerte del jugador de voleibol de playa y de voleibol de cancha, a días de iniciar el Festival Deportivo de la LAI. ¡Que haya consuelo y paz para todos!”, expresó el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, en declaraciones escritas.

Román Dorta estaba clasificado para competir el viernes, 24 de abril, en las preliminares del campeonato de voleibol de playa del Festival Deportivo, a celebrarse en el Litoral “Shorty” Castro, en Mayagüez.

En su memoria, la LAI realizará un minuto de silencio durante los eventos oficiales.