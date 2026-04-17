Corre el reloj: Hacienda tiene 48 horas para entregar al Senado información sobre Antonio Sagardía

En una resolución de 12 páginas emitida este viernes, la togada indicó que Pantoja Rodríguez tiene un término de 48 horas para cumplir con su orden. De lo contrario, le advirtió que se expone a ser sancionado con un desacato civil por incumplir la decisión.

El fallo de la jueza se produce una semana después de una vista de desacato en el Centro Judicial de San Juan, donde las partes expusieron sus argumentos a favor y en contra de la entrega de documentos al Senado como parte de una investigación en curso.