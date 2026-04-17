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Corre el reloj: Hacienda tiene 48 horas para entregar al Senado información sobre Antonio Sagardía

La decisión fue emitida por la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan

17 de abril de 2026 - 10:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Hacienda, Ángel L. Pantojas Rodríguez. (alexis.cedeno)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Iris Cancio, del Tribunal de San Juan, ordenó al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, que entregue al Senado la información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental, Antonio Sagardía.

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En una resolución de 12 páginas emitida este viernes, la togada indicó que Pantoja Rodríguez tiene un término de 48 horas para cumplir con su orden. De lo contrario, le advirtió que se expone a ser sancionado con un desacato civil por incumplir la decisión.

El fallo de la jueza se produce una semana después de una vista de desacato en el Centro Judicial de San Juan, donde las partes expusieron sus argumentos a favor y en contra de la entrega de documentos al Senado como parte de una investigación en curso.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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