Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entró con dos cuchillos y terminó arrestado: sujeto amenaza a policía en su casa en Aguada

El sospechoso ahora se enfrenta a la posible radicación de cargos por el incidente reportado el jueves

22 de agosto de 2025 - 11:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer presenta varias heridas de arma blanca. (Archivo / GFR Media)
El querellante explicó que se encontraba en su residencia cuando el individuo entró sin autorización a la propiedad. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 39 años fue arrestado el jueves, luego de presuntamente irrumpir en la residencia de un agente de la Policía, en Aguada, portando dos cuchillos y emitiendo amenazas contra el oficial.

RELACIONADAS

Según la información preliminar ofrecida por la Policía, los hechos ocurrieron a la 1:50 p.m., cuando se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una persona agresiva en el área.

El querellante explicó que se encontraba en su residencia cuando el individuo —identificado como Luis David Trovato Villanueva— entró sin autorización a la propiedad, indica el informe de la Uniformada.

Acto seguido, el perjudicado se identificó como policía e intentó controlar la situación mediante comandos verbales, pero Trovato Villanueva presuntamente continuó avanzando de forma agresiva.

Ante la amenaza, el agente desenfundó su arma de reglamento y, tras continuar emitiendo comandos, logró desarmar al agresor. Ambos forcejearon y cayeron al suelo, donde finalmente el oficial logró inmovilizarlo

A Trovato Villanueva le fueron leídas las advertencias de ley en el lugar, y posteriormente fue trasladado a la celda del cuartel del Distrito de Aguada.

El agente William Ruiz González está a cargo de la investigación, bajo la supervisión del teniente Samuel Pagán Jiménez. Se espera que el caso sea consultado en el día de hoy con la Fiscalía de Aguadilla.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAguada
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: