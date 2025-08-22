Entró con dos cuchillos y terminó arrestado: sujeto amenaza a policía en su casa en Aguada
El sospechoso ahora se enfrenta a la posible radicación de cargos por el incidente reportado el jueves
22 de agosto de 2025 - 11:32 AM
Un hombre de 39 años fue arrestado el jueves, luego de presuntamente irrumpir en la residencia de un agente de la Policía, en Aguada, portando dos cuchillos y emitiendo amenazas contra el oficial.
Según la información preliminar ofrecida por la Policía, los hechos ocurrieron a la 1:50 p.m., cuando se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una persona agresiva en el área.
El querellante explicó que se encontraba en su residencia cuando el individuo —identificado como Luis David Trovato Villanueva— entró sin autorización a la propiedad, indica el informe de la Uniformada.
Acto seguido, el perjudicado se identificó como policía e intentó controlar la situación mediante comandos verbales, pero Trovato Villanueva presuntamente continuó avanzando de forma agresiva.
Ante la amenaza, el agente desenfundó su arma de reglamento y, tras continuar emitiendo comandos, logró desarmar al agresor. Ambos forcejearon y cayeron al suelo, donde finalmente el oficial logró inmovilizarlo
A Trovato Villanueva le fueron leídas las advertencias de ley en el lugar, y posteriormente fue trasladado a la celda del cuartel del Distrito de Aguada.
El agente William Ruiz González está a cargo de la investigación, bajo la supervisión del teniente Samuel Pagán Jiménez. Se espera que el caso sea consultado en el día de hoy con la Fiscalía de Aguadilla.
