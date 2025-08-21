Suspenden vista preliminar por asesinato en discoteca de Mayagüez: llevan al confinado equivocado

La jueza superior Geysa D. Villarrubia Rivera, del Tribunal de Mayagüez, pospuso el inicio de la vista preliminar contra los imputados de asesinar a un joven y dejar a otros cinco heridos de bala en la discoteca “Palem Drinks & Vibes”, en la calle José De Diego.

El fiscal Elmer Cuerda Cruz explicó que uno de los imputados, Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años, no compareció a la vista debido a un aparente error del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que trasladó al tribunal al confinado equivocado.

“Por una razón que desconocemos, aparentemente hubo una equivocación en Corrección, entonces a la persona que trajeron al tribunal se llama igual, el mismo nombre, pero aparentemente por esa confusión no fue traído al tribunal. Kaleb no estuvo presente porque alegadamente (la agencia) se confundió y montaron a otro confinado”, dijo Cuerda Cruz, reseñó TeleOnce.

Otro aspecto importante era que los otros dos imputados, identificados como los hermanos Billy Junior y Christopher Ónix González Robles, de 28 y 21 años, respectivamente, no contaban con representación legal. Fue el miércoles cuando se les asignó la defensa.

A esos fines, el equipo legal de los hermanos González Robles necesita tiempo adicional para no solo poder entrevistar a los imputados, sino también para prepararse para el comienzo de la vista preliminar, que fue programada para el próximo 12 de septiembre.

No obstante, las partes deberán regresar al tribunal el 27 de agosto, fecha en la que se celebrará una vista de estatus, determinó la jueza.

El Nuevo Día solicitó una reacción al DCR al respecto.

La balacera se reportó el 1 de agosto, a la 1:11 a.m., cuando el joven Jonathan Cruz González, de 19 años, fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas de bala en el interior del negocio Palem Drinks & Vibes.

Según la investigación del agente Gabriel Cruz Izquierdo, adscrito a la División de Homicidios del Negociado de la Policía, los imputados, presuntamente, sostuvieron un altercado con Cruz González, cuando Casablanca Vega sacó supuestamente un rifle y realizó varios disparos dentro de la discoteca, causándole la muerte a Cruz González e hiriendo a otros cinco.

Por estos presuntos hechos, la Fiscalía de Mayagüez formuló 11 cargos contra Casablanca Vega que incluyen asesinato en primer grado, tentativa de asesinato en primer grado, uso ilegal de armas largas, disparar o apuntar armas de fuego, uso de municiones, uso de armas de fuego sin licencia y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

Mientras, los hermanos González Robles enfrentan cinco cargos por encubrimiento, asesinato en primer grado en modalidad de cooperador, uso de armas de fuego sin licencia, uso ilegal de armas largas y uso de municiones.

Durante la vista de Regla 6, la jueza del Tribunal de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, encontró causa contra todos los imputados y le impuso una fianza de $1,500,000 a Casablanca Vega. Mientras que Christopher Ónix enfrenta una fianza de $650,000 y Billy Junior una fianza de $350,000.