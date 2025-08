Arrestan a sospechosos de asesinar a joven en negocio de Mayagüez: uno de ellos habría confesado

Durante la intervención, los agentes ocuparon una evidencia que no fue especificada. “Hay una evidencia que se ocupa con motivo fundado por la División de Drogas, y posteriormente, (se confirma) que son estas personas que estábamos buscando con potenciales sospechosos”, dijo.

A los arrestados no se les ocupó un arma de fuego y la Policía no entró en el detalle de cómo fue que dieron con los arrestados, si se trató de una confidencia. “Eso lo está trabajando los agentes de Drogas. Esa información no la tengo ahora mismo”, comentó González a este medio.