21 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Operativo en residencial La Rosaleda en Guaynabo deja varias personas arrestadas

Resumimos las investigaciones que llevaron a las autoridades a irrumpir este jueves en el complejo de vivienda pública

21 de agosto de 2025 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el operativo participan agencias estatales, federales y municipales. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un numeroso contingente de agentes estatales, municipales y federales llevó a cabo un operativo durante la mañana de hoy, jueves, en el residencial público La Rosaleda, ubicado en Guaynabo.

RELACIONADAS

La intervención respondió a una serie de investigaciones que apuntan a la comisión de actos delictivos en el área, así como amenazas contra funcionarios públicos que acuden al complejo para ofrecer servicios comunitarios.

Como parte del operativo, se diligenciaron varias órdenes de registro y allanamiento. De momento, al menos seis personas han sido arrestadas y se han ocupado cinco armas de fuegos de distintos calibres.

Uno de los objetivos fue inspeccionar apartamentos que no han sido asignados oficialmente por el Departamento de la Vivienda, pero que estarían siendo ocupados de manera ilegal o utilizados para fines ilícitos.

La intervención tuvo como objetivo, entre otras cosas, inspeccionar apartamentos que no han sido asignados oficialmente y que están siendo ocupados de forma ilegal o utilizados para actividades delictivas.

Además, las autoridades seguían la pista de varios individuos que, presuntamente, han amenazado a funcionarios públicos que intentaban acceder al residencial para ofrecer servicios a la comunidad.

La información fue confirmada por el comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, el coronel Jorge Hernández Peña, quien ofreció mayores detalles sobre la intervención en el complejo de vivienda pública.

“A veces cuando agencias de gobierno y, posiblemente, el mismo municipio vienen aquí a dar servicios, son amenazados por estos individuos que les indican que se tienen que ir del lugar”, indicó Hernández Peña.

Además, confirmó que un can especializado marcó como positiva un área dentro de la oficina administrativa, donde posteriormente se halló un arma de fuego, lo que será investigado por el Departamento de Vivienda.

“Nosotros tenemos que lograr que la gente viva tranquila aquí”, explicó Hernández Peña, en entrevista con TeleOnce.

En la intervención participaron policías estatales y municipales, personal del Departamento de Vivienda, así como oficiales adscritos al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals, en inglés).

De igual manera, participan agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), entre otras agencias federales.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
El diario de hoy
jueves, 21 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
