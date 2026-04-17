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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

No da tregua la lluvia: vaguada mantiene a Puerto Rico bajo riesgo elevado de inundaciones

Algunos sectores recibieron el jueves hasta ocho pulgadas de precipitación, según datos preliminares

17 de abril de 2026 - 8:46 AM

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Estas precipitaciones provocaron inundaciones urbanas repentinas y el desbordamiento de algunos ríos. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una vaguada, acompañada de abundante humedad, continúa afectando a Puerto Rico y mantiene elevado el riesgo de inundaciones en múltiples regiones de la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El meteorólogo Carlos Anselmi explicó que el sistema ha provocado periodos de lluvia significativa, particularmente en la zona este, donde el jueves se registraron acumulaciones estimadas por radar de entre dos y hasta ocho pulgadas en municipios como Yabucoa, San Lorenzo, Las Piedras, Juncos y Humacao.

Sostuvo que estas precipitaciones provocaron inundaciones urbanas repentinas y que algunos ríos se desbordaran.

“Los suelos están sumamente saturados. Cualquier ronda adicional de aguaceros fuertes no tomará mucho para que los cuerpos de agua reaccionen rápidamente”, advirtió Anselmi.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

En otras regiones del país, incluyendo Ponce, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Ciales, Utuado y Las Marías, se registraron acumulaciones de entre dos a tres pulgadas de lluvia.

El meteorólogo destacó que prácticamente toda la isla ha recibido lluvias en los pasados días, lo que ha incrementado la vulnerabilidad a inundaciones.

Para este viernes, se anticipa que la actividad de aguaceros se concentre nuevamente en el este durante horas de la mañana, mientras que en la tarde se desarrollará sobre el interior y oeste.

El área metropolitana también podría experimentar episodios de lluvia fuerte entre el mediodía y la tarde.

Ante este panorama, Anselmi reiteró que el riesgo de inundaciones permanece elevado en gran parte del país.

Asimismo, exhortó a los bañistas a ejercer precaución en las playas del norte y este, donde existe un riesgo moderado de corrientes marinas, mientras que en la costa sur el riesgo es bajo.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoInundaciones
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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