Asesinan a un hombre a balazos cerca del cementerio La Piedad en Ponce

Un hombre fue asesinado a balazos en la mañana de este viernes en la PR-501, intersección con la PR-502, kilómetro 4.7, en Ponce, cerca del cementerio La Piedad, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre la situación. Al llegar, los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que, al momento, no ha sido identificado.

Agentes adscritos al Precinto Ponce Oeste iniciaron la investigación, que fue referida a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto a la fiscal de turno, quienes se dirigen a la escena.

Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación y no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del crimen.