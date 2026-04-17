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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre a balazos cerca del cementerio La Piedad en Ponce

La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades

17 de abril de 2026 - 8:42 AM

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La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si posee información que ayude al esclarecimiento del caso. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue asesinado a balazos en la mañana de este viernes en la PR-501, intersección con la PR-502, kilómetro 4.7, en Ponce, cerca del cementerio La Piedad, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre la situación. Al llegar, los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que, al momento, no ha sido identificado.

Agentes adscritos al Precinto Ponce Oeste iniciaron la investigación, que fue referida a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto a la fiscal de turno, quienes se dirigen a la escena.

Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación y no se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del crimen.

La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si posee información que ayude al esclarecimiento del caso.

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Policía de Puerto RicoPonceBreaking NewsAsesinatos
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