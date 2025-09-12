Opinión
12 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan como desaparecida a una mujer de 46 años en Aguada

La Policía pidió la cooperación de la ciudadanía para dar con su paradero

12 de septiembre de 2025 - 11:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wanda Sánchez Medina, de 46 años, fue reportada como desaparecida por su esposo. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico busca dar con el paradero de una mujer que fue reportada como desaparecida desde ayer, 11 de septiembre, cuando salió de su residencia, en la calle Marina del municipio de Aguada.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, Wanda Sánchez Medina, de 46 años, fue reportada desaparecida por su esposo, Christian Vega Sánchez, quien informó a la Uniformada que la vio por última vez a la 11:00 a.m., cuando esta salió de su residencia caminando.

Sánchez Medina fue descrita como de tez blanca, mide 5’6”, pesa unas 245 libras y tiene el cabello marrón. Al momento de su desaparición vestía una bata de flores y no tiene señas particulares distintivas, dijo la Policía.

El agente Luis Rodríguez Vargas, dirigido por el teniente Orlando Adames Cardona, director de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, tiene a su cargo la pesquisa.

Si tiene información sobre su paradero, puede comunicarse de forma confidencial con la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede contactar a los agentes del CIC de Aguadilla al (787) 891-3800, extensiones 1550 o 1551, o escribir a través de las cuentas oficiales en X (@PRPDNoticias) y Facebook.

