19 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan adolescente de 16 años desaparecida en Canóvanas

Niomaris Denise Durán Machicote desapareció el 5 de junio

19 de agosto de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Niomaris Denise Durán Machicote, fue reportada desaparecida por una trabajadora social. La joven fue descrita como de tez negra, 5 pies 3 pulgadas de estatura, 100 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una menor de 16 años fue reportada como desaparecida el pasado 5 de junio de la calle Price Drive en la urbanización Los Eucaliptos, en Canóvanas, informó la División de Personas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

RELACIONADAS

Según la requisitoria especial de la Policía, Niomaris Denise Durán Machicote, fue reportada desaparecida por una trabajadora social. La joven fue descrita como de tez negra, 5 pies 3 pulgadas de estatura, 100 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Como señas particulares, tiene vitiligo en el lado izquierdo del rostro y la barbilla. Al momento de su desaparición vestía ropa de dormir color rosa con diseños de vasos.

Niomaris Denise Durán Machicote, fue reportada desaparecida por una trabajadora social. La joven fue descrita como de tez negra, 5 pies 3 pulgadas de estatura, 100 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.
Niomaris Denise Durán Machicote, fue reportada desaparecida por una trabajadora social. La joven fue descrita como de tez negra, 5 pies 3 pulgadas de estatura, 100 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. (Suministrada)

Las autoridades urgen a la ciudadanía a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente al CIC al 787-257-7500, extensión 1610, a toda persona que tenga información sobre el paradero de la joven.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasCanóvanasCICPolicía de Puerto RicoMenores de edadMenores desaparecidos
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
