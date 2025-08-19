Reportan adolescente de 16 años desaparecida en Canóvanas

Una menor de 16 años fue reportada como desaparecida el pasado 5 de junio de la calle Price Drive en la urbanización Los Eucaliptos, en Canóvanas, informó la División de Personas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Según la requisitoria especial de la Policía, Niomaris Denise Durán Machicote, fue reportada desaparecida por una trabajadora social. La joven fue descrita como de tez negra, 5 pies 3 pulgadas de estatura, 100 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Como señas particulares, tiene vitiligo en el lado izquierdo del rostro y la barbilla. Al momento de su desaparición vestía ropa de dormir color rosa con diseños de vasos.

Niomaris Denise Durán Machicote, fue reportada desaparecida por una trabajadora social. La joven fue descrita como de tez negra, 5 pies 3 pulgadas de estatura, 100 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. (Suministrada)