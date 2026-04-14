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El rey Carlos dará un discurso en el Congreso de Estados Unidos durante su visita

La visita durará cuatro días y fue criticada por algunas personas en la clase política británica

14 de abril de 2026 - 5:45 PM

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Carlos será el primer monarca británico en hablar ante el Congreso desde que su madre, Isabel II, lo hiciera en 1991, poco después de la guerra del Golfo. (Cecilia Fabiano)
Por AFP
Agencia de noticias

El rey Carlos III pronunciará un discurso ante el Congreso de Estados Unidos en su primera visita como monarca a ese país, en la que quiere celebrar la “historia compartida” y los lazos profundos, informó el martes el Palacio de Buckingham.

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El viaje, que empezará el 27 de abril, generó malestar en parte de la clase política británica, que pidió su cancelación o aplazamiento ante los desencuentros entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro, Keir Starmer, sobre la guerra de Irán.

Sin embargo, Starmer dijo el lunes que la visita era “muy importante” y que los vínculos forjados por la monarquía pueden “perdurar a lo largo de décadas en una situación como esta”.

El Palacio de Buckingham señaló que la visita de cuatro días servirá para “reconocer la historia compartida de nuestras dos naciones”, así como los “profundos lazos entre nuestros pueblos”.

Acompañado por la reina Camila, el monarca se expresará ante los legisladores de las dos cámaras del Congreso. Según el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, este discurso tendrá lugar el 28 de abril.

Carlos será el primer monarca británico en hablar ante el Congreso desde que su madre, Isabel II, lo hiciera en 1991, poco después de la guerra del Golfo.

Durante su estancia en Washington, Carlos y Camila también tomarán té con Trump y la primera dama Melania y acudirán a una cena de Estado.

El caso Epstein puede sobrevolar la visita del monarca. La institución se vio inmersa en una grave crisis por las relaciones del hermano de Carlos, el expríncipe Andrés, con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Un diputado y la familia de Virginia Giuffre, una de las principales demandantes del caso que se suicidó el año pasado, instaron al rey a aprovechar la visita para encontrarse con víctimas de la trama.

Sin embargo, una fuente dijo a la agencia británica Press Association que una reunión de este tipo “no será posible”.

Después de Washington, Carlos y Camila viajarán a Nueva York y al estado de Virginia, en el sureste, donde se establecieron algunas de las primeras colonias inglesas en Norteamérica.

De allí se dirigirán a Bermudas para la primera visita al país de Carlos como monarca.

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