Perú irá a una segunda vuelta presidencial en medio de atrasos en el escrutinio

LIMA, Perú - Los peruanos votarán por un presidente en una segunda vuelta electoral en junio después de que ninguno de los 35 candidatos en la contienda del domingo obtuviera una victoria absoluta, pero los dos contendientes de la segunda vuelta fijada para junio aún no se conocían el martes por la mañana.

Las autoridades electorales continuaron el recuento por tercer día consecutivo después de que la imposibilidad de entregar papeletas en los centros de votación obligara a las autoridades a prolongar la votación hasta el lunes.

Con el 72% de los votos escrutados, los resultados oficiales del martes mostraban a dos candidatos de derechas a la cabeza de la mayor lista de candidatos de la historia del país andino.

Keiko Fujimori, la conservadora hija de un ex presidente caído en desgracia, lidera el recuento con el 16.92% de los apoyos, mientras que Rafael López Aliaga, el ultraconservador ex alcalde de la capital peruana, Lima, obtiene el 12.95%, según los cómputos actualizados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú.

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1 / 8 | En imágenes: Alberto Fujimori y controversial legado. El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció el miércoles. - Eugene Hoshiko 1 / 8 En imágenes: Alberto Fujimori y controversial legado El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció el miércoles. Eugene Hoshiko Compartir

Un candidato presidencial necesita más del 50% de los votos para ganar directamente. Los dos candidatos más votados pasarán a la segunda vuelta, el 7 de junio. El ganador será el noveno presidente de Perú en sólo 10 años.

Las elecciones han estado plagadas de problemas logísticos que han impedido votar a miles de personas en el país y en el extranjero. Esto llevó a las autoridades a permitir que más de 52,000 residentes de Lima votaran el lunes. La prórroga, anunciada después de que comenzara el recuento de votos el domingo por la noche, también afectó a los peruanos inscritos para votar en Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey).

“Estoy harta”, dijo Iris Valle, de 56 años, mientras esperaba para votar el lunes en una escuela pública de Lima. Temía que su empleador le recortara el sueldo por no presentarse temprano porque tenía que cumplir con su obligación de votar.

El voto es obligatorio para los peruanos de 18 a 70 años. No hacerlo conlleva una multa de hasta 32 dólares.

Las elecciones se celebraron en medio de un aumento de la delincuencia violenta y la corrupción que ha alimentado el descontento generalizado entre los votantes, que en su mayoría consideran a los candidatos deshonestos y poco preparados para la presidencia.

1 / 6 | Perú dice adiós a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori será velado hasta el sábado en el Ministerio de Cultura, donde unas 200 personas lo recibieron junto al primer ministro Gustavo Adrianzén. - Guadalupe Pardo 1 / 6 Perú dice adiós a Alberto Fujimori Alberto Fujimori será velado hasta el sábado en el Ministerio de Cultura, donde unas 200 personas lo recibieron junto al primer ministro Gustavo Adrianzén. Guadalupe Pardo Compartir

La economía de Perú, sin embargo, ha desafiado tanto el aumento de la delincuencia como la inestabilidad política derivada de una puerta giratoria de presidentes, habiendo tenido tres solo desde octubre. Ayudado por su condición de uno de los mayores productores de cobre del mundo, el país registró un crecimiento superior al 3% en 2024 y 2025. Aunque esta cifra es inferior al crecimiento anual del 5%-6% que registró en la década de 2000.

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Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, explicó que la independencia del banco central del país también ha contribuido al crecimiento económico.

“Aunque Perú ha tenido todos estos presidentes, sólo ha tenido un presidente del banco central desde mediados de la década de 2000, Julio Velarde”, dijo Freeman. “Ha sido una verdadera fuente de estabilidad y ha dado a los inversores cierta confianza en que hay un núcleo institucional que permanece de una presidencia a otra en Perú”.

Aún así, advirtió Freeman, Perú no puede permitirse la autocomplacencia, ya que el crecimiento actual es inferior a las tasas anuales del 5%-6% que registró el país en la década de 2000 y las recientes decisiones del Congreso apuntan a “un populismo económico más conservador”.

En su cuarta candidatura a la presidencia, Fujimori ha prometido mano dura contra la delincuencia, pero también ha defendido leyes que, según los expertos, dificultan la persecución de los delincuentes. Las leyes, que su partido respaldó en los últimos años, eliminaron la detención preliminar en ciertos casos y elevaron el umbral para incautar bienes de delincuentes.

Si es elegida, ha dicho que los jueces que presidan causas penales serán anónimos y que los presos tendrán que trabajar para ganarse la comida.

Mientras tanto, López Aliaga ha propuesto construir prisiones en la región amazónica del país, permitir a los jueces ocultar su identidad y expulsar a los extranjeros que viven ilegalmente en Perú.

También se pidió a los votantes que eligieran a los miembros de un Congreso bicameral por primera vez en más de 30 años, tras las recientes reformas legislativas que concentran un importante poder en la nueva cámara alta.

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García Cano informó desde Caracas, Venezuela.

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