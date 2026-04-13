Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

LIMA - La derechista Keiko Fujimori y el ultra conservador Rafael López Aliaga lideraban el lunes el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse 53% de los sufragios.

Fujimori encabezaba la votación con 16.95%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ese respaldo es insuficiente para asegurarle una victoria en primera vuelta para la que la ley exige el 50% más uno del total de los votos válidos.

Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con 14.55% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes a la presidencia.

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En tercer lugar -y a menos de dos puntos porcentuales de López Aliaga- se ubicaba el candidato Jorge Nieto Montesinos con 12.81% de los votos y con chances matemáticas de ingresar a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La ONPE mantuvo la publicación del conteo de votos de los comicios del domingo pese a que hasta las 18:00 local (2300 GMT) del lunes 52,561 personas podrán votar en Lima.

La elección transcurrió con problemas logísticos y varios centros de votación abrieron sus puertas con retraso porque no había llegado el material electoral. En el caso de Lima, el Tribunal Electoral ordenó que continúe la votación el lunes en 13 colegios públicos que no abrieron la víspera porque no habían recibido las papeletas.

El lunes cientos de peruanos realizaban filas en esas escuelas públicas del sur de la capital.

Iris Valle, de 56 años, dijo a la AP que pese a sufrir de un problema en la rodilla llegó a votar a la escuela Alfonso Ugarte del distrito capitalino de San Juan de Miraflores. La mujer añadió que temía que le hicieran un descuento en su trabajo por no asistir temprano a laborar.

Centenares de personas como Valle realizaban filas disgustadas porque algunas mesas electorales no habían abierto para sufragar pasadas las 7 de la mañana.

Según sondeos privados previos, ninguno de los postulantes llegaba a las elecciones con alta intención de voto.

Varias encuestas daban a Fujimori el primer lugar con una intención promedio del 15%. La dirigente política ha prometido combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Detrás de ella se ubicaban cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí.

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Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

Los electores se quejan además del aumento del coste de vida y de la persistente corrupción.

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