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Cierran los centros de votación en Perú y comienza el conteo de votos de la elección presidencial

Unos 27 millones de electores estaban llamados a ejercer su voto obligatoriamente

12 de abril de 2026 - 7:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, saluda con la mano tras votar en las elecciones generales celebradas en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Gerardo Marin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los centros de votación cerraron el domingo en Perú y las autoridades electorales comenzaron el conteo de votos de la elección presidencial para la que se han postulado 35 candidatos.

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También se eligió a un Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores en el que el Senado no podrá ser disuelto y tendrá la potestad de designar autoridades de control y destituir al mandatario.

Perú atraviesa una crisis política con choques entre el Legislativo y el Ejecutivo que han provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década.

Unos 27 millones de electores estaban llamados a sufragar en estos comicios en los que el voto es obligatorio.

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The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
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