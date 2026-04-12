Cierran los centros de votación en Perú y comienza el conteo de votos de la elección presidencial
Unos 27 millones de electores estaban llamados a ejercer su voto obligatoriamente
12 de abril de 2026 - 7:30 PM
12 de abril de 2026 - 7:30 PM
Los centros de votación cerraron el domingo en Perú y las autoridades electorales comenzaron el conteo de votos de la elección presidencial para la que se han postulado 35 candidatos.
También se eligió a un Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores en el que el Senado no podrá ser disuelto y tendrá la potestad de designar autoridades de control y destituir al mandatario.
Perú atraviesa una crisis política con choques entre el Legislativo y el Ejecutivo que han provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década.
Unos 27 millones de electores estaban llamados a sufragar en estos comicios en los que el voto es obligatorio.
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