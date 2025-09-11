Buscan a mujer de 52 años reportada como desaparecida en Río Grande

Agentes de la Policía buscan dar con el paradero de una mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado 5 de septiembre en un establecimiento en Alturas de Río Grande.

De acuerdo con la Uniformada, Wanda Ivette Paris Carrasquillo fue reportada desaparecida el 9 de septiembre por su esposo Juan Ortiz Carrasquillo. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Fue descrita con un estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″), con un peso estimado de 174 libras, de tez negra, pelo negro corto y ojos marrones.

Como señas particulares, la Policía señaló que tiene un tatuaje en el área de la muñeca izquierda con el nombre de “Juan” y una cicatriz en la rodilla derecha.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto negro, una camisa azul y sandalias negras con líneas blancas.