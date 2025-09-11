Buscan a mujer de 52 años reportada como desaparecida en Río Grande
Wanda Ivette Paris Carrasquillo fue vista por última vez el pasado 5 de septiembre
11 de septiembre de 2025 - 8:33 AM
Agentes de la Policía buscan dar con el paradero de una mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado 5 de septiembre en un establecimiento en Alturas de Río Grande.
De acuerdo con la Uniformada, Wanda Ivette Paris Carrasquillo fue reportada desaparecida el 9 de septiembre por su esposo Juan Ortiz Carrasquillo. Desde ese momento, se desconoce su paradero.
Fue descrita con un estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″), con un peso estimado de 174 libras, de tez negra, pelo negro corto y ojos marrones.
Como señas particulares, la Policía señaló que tiene un tatuaje en el área de la muñeca izquierda con el nombre de “Juan” y una cicatriz en la rodilla derecha.
Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto negro, una camisa azul y sandalias negras con líneas blancas.
Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
