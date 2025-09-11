Opinión
11 de septiembre de 2025
88°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a mujer de 52 años reportada como desaparecida en Río Grande

Wanda Ivette Paris Carrasquillo fue vista por última vez el pasado 5 de septiembre

11 de septiembre de 2025 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vestía un pantalón corto color negro, camisa color azul y sandalias color negras con líneas blancas. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía buscan dar con el paradero de una mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado 5 de septiembre en un establecimiento en Alturas de Río Grande.

De acuerdo con la Uniformada, Wanda Ivette Paris Carrasquillo fue reportada desaparecida el 9 de septiembre por su esposo Juan Ortiz Carrasquillo. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Fue descrita con un estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″), con un peso estimado de 174 libras, de tez negra, pelo negro corto y ojos marrones.

Como señas particulares, la Policía señaló que tiene un tatuaje en el área de la muñeca izquierda con el nombre de “Juan” y una cicatriz en la rodilla derecha.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto negro, una camisa azul y sandalias negras con líneas blancas.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
