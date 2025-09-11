Opinión
11 de septiembre de 2025
83°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras alegada confesión: FBI asume jurisdicción de arrestado por robo a varios bancos

El individuo fue detenido ayer, miércoles, por la Policía de Puerto Rico

11 de septiembre de 2025 - 7:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El individuo, identificado como Brian Santiago Guzmán, de 21 años y residente en el barrio Jobos de Guayama, supuestamente confesó los hechos después del arresto por parte de la Policía de Puerto Rico. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades federales asumieron jurisdicción sobre el hombre arrestado este miércoles como sospechoso de robos de varias sucursales bancarias reportados en los pasados días.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó a la Policía que el sujeto será llevado al Tribunal Federal en San Juan para enfrentar cargos criminales.

El individuo, identificado como Brian Santiago Guzmán, de 21 años y residente en el barrio Jobos de Guayama, supuestamente confesó los hechos después del arresto por parte de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación preliminar, uno de los robos fue en una sucursal del Banco Popular en Cayey, donde presentó una nota a eso de las 12:26 p.m. del lunes y se llevó $6,097.

Ese mismo día, se alega que robó $1,100 en la sucursal del mismo banco en Yabucoa, a eso de las 3:21 p.m., utilizando el mismo método.

Poco tiempo después, el mismo joven habría robado $221 en una sucursal del mismo banco en Maunabo.

Por otro lado, los investigadores también sospechan que la misma persona es responsable de un robo reportado el 23 de agosto pasado, en una sucursal de Oriental Bank en Fajardo, donde se habría llevado $7,563.

El total estimado en los robos registrados es de $14,991.

Como parte de la pesquisa, los investigadores comenzaron a seguir el rastro de Santiago Guzmán hasta que dieron con el joven en el expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas, a la altura de la entrada del carril expreso, sobre el puente de la avenida Piñeiro.

Tras el arresto, en horas de la noche, Santiago Guzmán fue entrevistado por personal de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico junto con agentes del FBI y el el intervenido supuestamente admitió haber cometido los robos a las instituciones bancarias mencionadas.

Posteriormente, el FBI asumió la jurisdicción del caso, por lo que se espera que este jueves Santiago Guzmán sea trasladado al Tribunal Federal en San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
