Tras alegada confesión: FBI asume jurisdicción de arrestado por robo a varios bancos

Las autoridades federales asumieron jurisdicción sobre el hombre arrestado este miércoles como sospechoso de robos de varias sucursales bancarias reportados en los pasados días.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó a la Policía que el sujeto será llevado al Tribunal Federal en San Juan para enfrentar cargos criminales.

El individuo, identificado como Brian Santiago Guzmán, de 21 años y residente en el barrio Jobos de Guayama, supuestamente confesó los hechos después del arresto por parte de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación preliminar, uno de los robos fue en una sucursal del Banco Popular en Cayey, donde presentó una nota a eso de las 12:26 p.m. del lunes y se llevó $6,097.

Ese mismo día, se alega que robó $1,100 en la sucursal del mismo banco en Yabucoa, a eso de las 3:21 p.m., utilizando el mismo método.

Poco tiempo después, el mismo joven habría robado $221 en una sucursal del mismo banco en Maunabo.

Por otro lado, los investigadores también sospechan que la misma persona es responsable de un robo reportado el 23 de agosto pasado, en una sucursal de Oriental Bank en Fajardo, donde se habría llevado $7,563.

El total estimado en los robos registrados es de $14,991.

Como parte de la pesquisa, los investigadores comenzaron a seguir el rastro de Santiago Guzmán hasta que dieron con el joven en el expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas, a la altura de la entrada del carril expreso, sobre el puente de la avenida Piñeiro.

Tras el arresto, en horas de la noche, Santiago Guzmán fue entrevistado por personal de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico junto con agentes del FBI y el el intervenido supuestamente admitió haber cometido los robos a las instituciones bancarias mencionadas.