Arrestan al presunto “terror de los bancos” en San Juan

La Policía logró la detención de un hombre que se sospecha es el autor de múltiples robos bancarios en distintos municipios de Puerto Rico durante finales de agosto y principios de septiembre.

La información fue confirmada por el portavoz de prensa del Cuartel General de la Policía, Omar Marrero, quien resaltó, además, que la detención se estaba produciendo al momento.

“En el expreso 22, cerca del carril de AutoExpreso, en la jurisdicción de San Juan”, detalló Marrero sobre dónde lograron capturar al sospechoso.

Se cree que la persona detenida es el responsable de tres sucursales del Banco Popular en los municipios de Cayey, Yabucoa y Maunabo apropiándose de una suma total de $7,418.50.

El individuo entregaba una nota a la persona que lo atendía en el banco anunciándole que estaba armado y le solicitaba que entregara una suma de dinero.

“Pero, en las cámaras de seguridad, en ningún momento se logró divisar un arma”, apuntó no obstante el teniente José Ayala, director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.