Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan al presunto “terror de los bancos” en San Juan

El individuo fue detenido en un AutoExpreso de la PR-22

10 de septiembre de 2025 - 3:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El asaltante de los bancos había sido descrito como un hombre vestido con camisa, pantalón y calzado de color negro, y con el cabello color anaranjado. (Suministrada por la Policía)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía logró la detención de un hombre que se sospecha es el autor de múltiples robos bancarios en distintos municipios de Puerto Rico durante finales de agosto y principios de septiembre.

RELACIONADAS

La información fue confirmada por el portavoz de prensa del Cuartel General de la Policía, Omar Marrero, quien resaltó, además, que la detención se estaba produciendo al momento.

“En el expreso 22, cerca del carril de AutoExpreso, en la jurisdicción de San Juan”, detalló Marrero sobre dónde lograron capturar al sospechoso.

Se cree que la persona detenida es el responsable de tres sucursales del Banco Popular en los municipios de Cayey, Yabucoa y Maunabo apropiándose de una suma total de $7,418.50.

El individuo entregaba una nota a la persona que lo atendía en el banco anunciándole que estaba armado y le solicitaba que entregara una suma de dinero.

“Pero, en las cámaras de seguridad, en ningún momento se logró divisar un arma”, apuntó no obstante el teniente José Ayala, director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.

El asaltante de los bancos había sido descrito como un hombre vestido con camisa, pantalón y calzado de color negro, y con el cabello color anaranjado.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobo a bancos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: