11 de septiembre de 2025
83°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a balazos a un hombre en Hato Rey

El occiso fue encontrado en la calle Nemesio R. Canales, intersección con la calle Gardel

11 de septiembre de 2025 - 7:27 AM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
El occiso tenía varios tatuajes visibles en brazos, abdomen y espalda. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Keila López Alicea
keila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga el asesinato de un hombre, reportado en la noche del miércoles, en Hato Rey.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida de bala mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la calle Nemesio R. Canales, intersección con la calle Gardel, policías encontraron el cuerpo sin vida de un hombre.

El occiso, que presentaba múltiples heridas de bala, no había sido identificado al momento de esta publicación. Este fue descrito como de tez blanca, una estatura aproximada de 5 pies con 5 pulgadas y unas 180 libras de peso. Tiene cabello rizado color marrón, barba y bigote. Al momento del incidente, vestía una camiseta negra, pantalón corto gris, calzado deportivo negro, medias blancas y ropa interior tipo “bóxer” color negro.

“Además, el cuerpo presentaba varios tatuajes visibles con las palabras ‘Santiago’ en el antebrazo izquierdo, ‘Evelyn’ en el abdomen, ‘Gladys’ en la espalda alta y un tatuaje no legible en el área del bíceps”, detalló la Uniformada.

La investigación está en manos del agente Orlando Rosado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y la fiscal Adriana Albord Ortiz.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
