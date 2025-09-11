Asesinan a balazos a un hombre en Hato Rey

La Policía investiga el asesinato de un hombre, reportado en la noche del miércoles, en Hato Rey.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida de bala mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la calle Nemesio R. Canales, intersección con la calle Gardel, policías encontraron el cuerpo sin vida de un hombre.

El occiso, que presentaba múltiples heridas de bala, no había sido identificado al momento de esta publicación. Este fue descrito como de tez blanca, una estatura aproximada de 5 pies con 5 pulgadas y unas 180 libras de peso. Tiene cabello rizado color marrón, barba y bigote. Al momento del incidente, vestía una camiseta negra, pantalón corto gris, calzado deportivo negro, medias blancas y ropa interior tipo “bóxer” color negro.

“Además, el cuerpo presentaba varios tatuajes visibles con las palabras ‘Santiago’ en el antebrazo izquierdo, ‘Evelyn’ en el abdomen, ‘Gladys’ en la espalda alta y un tatuaje no legible en el área del bíceps”, detalló la Uniformada.