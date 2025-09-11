Asesinan a balazos a un hombre en Hato Rey
El occiso fue encontrado en la calle Nemesio R. Canales, intersección con la calle Gardel
11 de septiembre de 2025 - 7:27 AM
11 de septiembre de 2025 - 7:27 AM
De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida de bala mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la calle Nemesio R. Canales, intersección con la calle Gardel, policías encontraron el cuerpo sin vida de un hombre.
El occiso, que presentaba múltiples heridas de bala, no había sido identificado al momento de esta publicación. Este fue descrito como de tez blanca, una estatura aproximada de 5 pies con 5 pulgadas y unas 180 libras de peso. Tiene cabello rizado color marrón, barba y bigote. Al momento del incidente, vestía una camiseta negra, pantalón corto gris, calzado deportivo negro, medias blancas y ropa interior tipo “bóxer” color negro.
“Además, el cuerpo presentaba varios tatuajes visibles con las palabras ‘Santiago’ en el antebrazo izquierdo, ‘Evelyn’ en el abdomen, ‘Gladys’ en la espalda alta y un tatuaje no legible en el área del bíceps”, detalló la Uniformada.
La investigación está en manos del agente Orlando Rosado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y la fiscal Adriana Albord Ortiz.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: